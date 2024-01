BBB24: Fernanda detona MC Bin Laden: "É um fofoqueiro"

Em conversa com Pitel, Fernanda chamou MC Bin Laden de fofoqueiro no BBB 24

Já se preparando para a formação do próximo paredão, Fernanda e Pitel conversam sobre as possibilidades dentro do quarto Gnomo no Big Brother Brasil 24.

As participantes relembram o desentendimento entre Nizam e Bin Laden, e falam sobre a briga do funkeiro com Vanessa Lopes: "Eu acho que ele não votaria na Vanessa, mesmo a Vanessa tendo rompido com ele", pontua Fernanda.

"Porque foi ela que rompeu com ele, não foi ele que rompeu com ela. Ele sentiu muito isso, porque ele tentou proteger ela, né? E a rebordosa veio forte", complementa Pitel.

Fernanda interrompe a amiga para afirmar: "Não, mas amiga, é um fofoqueiro. Você viu? Ele foi contar para Deniziane". A assistente social tenta justificar que o brother quis dar um alerta e Fernanda conclui: "Que alerta? Não tem que dar alerta de nada".

"A gente vê como fofoca, mas ele vê como alerta", diz Pitel. "Ele contou para a melhor amiga da garota pra bater no ouvido dela de propósito para f**** o Nizam, o que você não entendeu nisso?", finaliza a confeiteira.