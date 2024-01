BBB24: Fernanda desabafa sobre amizade com Pitel dentro da casa

Confinada no BBB 24, Fernanda não segura as lágrimas ao pensar em como está sendo vista pelos outros participantes e suas alianças

Na academia da casa, Fernanda continua a desabafar com Juninho após chorar e ser consolada pelo brother. Ela agradece o apoio do motoboy e eles passam a falar da proximidade da sister com Pitel no BBB 24.

Juninho opina que Fernanda precisa "descolar" de Pitel para que cada uma passe a mostrar sua identidade e a confeiteira concorda: “Eu não consegui conversar de fato isso com ninguém. É nítido que a Pitel é muito caricata e eu adoro o jeito dela, acho ela linda. Mas também é nítido que, quando eu estou junto com ela, ela acaba roubando a cena. Mas eu não falo isso em questão de competitividade", diz a confeiteira.

O carioca, então, diz que não é uma questão de roubar a cena, e sim que as sisters se sentem muito confortáveis uma com a outra.

"Às vezes estar muito agarrada com ela, acaba que eu não sou vista porque a fala é sempre dela, a piada é sempre dela. Não tô falando isso como concorrência, mas aí acaba que eu me anulo pra deixar ela ser ela", Fernanda continua o desabafo.

“Eu não quero bater de frente. Eu deixo ela, linda, eu acho lindo, eu poderia assistir ela o dia inteiro. Mas eu não estou na televisão assistindo ela, eu tô aqui também competindo”, a niteroiense conclui.

Fernanda cai no choro e faz desabafo na casa

Fernanda não segurou a emoção e chorou na casa do BBB 24, da Globo, nesta quarta-feira, 24. A estrela estava na academia quando desabafou com Luigi sobre como está se sentindo no reality show. "Estou me sentindo uma m*", disse ela. Então, Luigi acolheu o sentimento da sister. "Só tem como subir, para afundar mais não tem como. E outra, você chegou no fundo, olha onde você está. Você já começou a subir, amor. É assim que tem que dançar", incentivou.

Com isso, ela abriu o jogo sobre como acha que está sendo vista dentro da casa. "Mais ou menos, né, brother? A casa toda já pegou rixa de mim, já me botou de falsa no programa. Todo mundo nem fala mais comigo, está ligado?", afirmou.