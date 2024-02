BBB24: Depois de briga, Alane chora sozinha na piscina

Na tarde de quinta-feira, 29, Alane entrou sozinha na piscina então começa a chorar; Yasmin e Alane brigam aos gritos sobre perda de estalecas

Depois de uma noite agitada, Alane resolveu refletir sozinha na piscina da casa mais vigiada do Brasil. Na tarde de quinta-feira, 29, a sister entrou sozinha na piscina do BBB 24. A bailarina fica em silêncio por um longo momento e então começa a chorar

Na noite de ontem, Alane se envolveu em uma briga com Wanessa e Yasmin e por causa da perda de estalecas na casa. Após Yasmin receber uma "punição gravíssima" por deixar de fazer o Raio-X, a modelo prometeu perder estalecas de propósito e chegou a argumentar que Alane é a líder do ranking do Vacilômetro.

Ao perder estalecas por estar sem microfone, Alane flagrou uma comemoração dos outros confinados da casa e tirou satisfação, instalando uma briga generalizada na cozinha.

Wanessa, Yasmin e Alane protagonizaram uma super briga na cozinha durante a noite desta quarta-feira, 28, no Big Brother Brasil 24. A bailarina estava no Quarto do Líder quando tomou uma punição. A sister ouviu risos na parte debaixo da casa e desceu furiosa.

"Vocês estão comemorando isso e passam a mão na cabeça que faz isso de propósito. Eu estava lá em cima e ouvi vocês gritando. Eu não fiz de propósito e jamais faria de propósito como faz a casa inteira", disparou.

A cantora levantou a voz para defender Yasmin: "Você é a pessoa mais contribuiu [com punições], não fale dela". "Ela fez de propósito", respondeu Alane. "E daí?", defendeu a modelo.

"Eu reconheço meu erro. Wanessa, com todo o respeito, eu jamais faria isso de propósito [...] Isso não se faz", falou mencionando as atitudes da loira de não se importar em tomar punições.

"Eu jamais vou concordar em alguém querer levar uma casa inteira pro Tá Com Nada de propósito. Eu não concordo com isso", afirmou.