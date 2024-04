BBB24: Davi questiona opinião de Lucas Henrique: 'Você cria situações'

Nesta terça-feira, 09, Davi usou a Central do Líder e observou uma conversa entre o carioca e Beatriz no Quarto Fada após briga

Após a treta com Beatrizna tarde de terça-feira, 09, Davisobe para o Quarto do Líder do BBB 24 e observa as imagens da casa. Sem conseguir ouvir o papo, o Líder vê Lucas Henrique conversando com os outros brothers no Quarto Fada e, momentos depois, vai questionar o carioca.

"Lucas, mano. Lá no quarto, você tava falando alguma coisa sobre mim ali?", Davi pergunta para o brother, já no jardim da casa. "Eu tava falando que a mesma coisa que você fez ao longo do jogo todo, você tá fazendo de novo, Davi. Você cria situações", Lucas Henrique o responde.

"Mano, eu não tô criando situações, eu tô dando o meu argumento. A pessoa tem que aprender a aceitar e respeitar", o baiano rebate. "Pra mim, Davi, o que acontece é o seguinte com você, você viu que o Tadeu fala que precisa de posicionamento. Você tá criando uma briga com uma pessoa que gosta de você só pra ficar no alvo da parada", o capoeirista opina sobre a discussão.

O motorista, no entanto, diz que não quis criar uma briga. "Só que é o que parece. É o que parece pra mim", Lucas responde. O papo entre os brothers continua e o baiano argumenta que o jogo exige que ele dê a sua opinião sobre os outros brothers. Lucas Henrique, então, diz que concorda com coisas que ambos os brothers disseram durante a briga.

"É um jogo de convivência. Eu entendo você e a gente até se parece num ponto, eu consigo tranquilamente dividir jogo de convivência. Quando precisar ser pontuado aqui, você vai ser duro. Você foi duro comigo aqui no domingo, eu não fui de cobrar. Eu fui duro com você quando eu te coloquei a munhequeira e você não foi me cobrar. E tá tudo certo", o carioca pontua.

"É o jogo, porque eu respeito a sua opinião", Davi diz em resposta. Os brothers seguem a conversa e Lucas Henrique afirma que não irá se meter na relação do baiano com Beatriz.

"A Bia tá magoada, é a relação de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Só que, pra mim, fica nítido que muitas coisas que você pontuou sobre ela que eu concordo", aponta Buda. "E coisas que ela me pontuou sobre você, também. O que eu falei ali foi, cara, acho que eu não tô ficando tão maluco assim. Porque tem coisas que eu ouvi, que faz sentido. Você mesmo usou algumas coisas que os adversários dela já usaram pra falar sobre ela", Lucas continua.

"Então será que só a gente tava vendo isso? Ou agora que é conveniente pra você usar isso porque tá no final do jogo?", o capoeirista questiona Davi. "Não é que é conveniente usar isso agora. É porque a dinâmica pediu pra falar, eu observei atitudes dela de lá pra cá e pontuei no Sincerão", o baiano garante. Ao fim do papo, os brothers concordam que, apesar das rivalidades, os dois preferem separar as questões do jogo da convivência na casa.