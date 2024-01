BBB24: Davi fala sobre lavar a louça dos outros: 'Não sou empregado’

Em conversa na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Davi desabafa com Leidy Elin sobre limpeza da casa e reclamou da folga dos participantes

Na manhã deste sábado, 27, Davi e Leidy Elin conversavam na área externa do BBB 24 e começaram a falar da limpeza da casa, principalmente da organização da cozinha. O baiano, que já repetiu diversas vezes o quanto gosta de cozinhar, reclama que há participantes que sujam louça e não lavam: "Tipo assim, bota ali e alguém vai lavar", comenta o brother.

Durante o papo, Leidy Elin orienta o colega de confinamento a deixar as louças sujas e não fazer nada. "A galera come e a gente lava, sem problemas. Mas a galera come, que pode lavar ou deixar até na secadora, só passar uma água, não lava", reclama.

Davi diz que já está ficando irritado com essa situação. "Minha paciência já está chegando ao zero. Isso a gente aprende em casa", comenta. Leidy Elin concorda com o brother, que segue reclamando. "A galera quer acordar de manhã e não tá nem aí [...] chega ali, frita sua banana, frita o seu ovo, bota no pão e larga o prato ali pra você lavar", diz.

"Vai chegando um ponto que fica complicado. Isso aí já é falta de educação [...] Eu não sou empregado de ninguém aqui", declarou o brother, que ainda mais cedo na conversa justificou o motivo de gostar tanto de cozinhar dentro da casa.

Segundo Davi, cozinhar é uma "válvula de escape" para ele. Enquanto falam sobre preparar alimentos dentro de casa, o brother explica seu ponto de vista para a colega que diz que não fará comida na casa neste sábado porque não está a fim. "Eu faço porque eu gosto, mas se eu falar que não estou a fim, não vou fazer", comenta ela. "Eu amo cozinhar. É uma válvula de escape. Você tá arretado, vai fazer as coisas e está tudo certo", afirma o baiano.

Marcus Vinicius atende Big Fone; veja o que rolou

O Big Fone tocou pela primeira vez dentro do Big Brother Brasil 24! Durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 26, o temido telefone tocou dentro da casa mais vigiada do Brasil e quem atendeu foi Marcus Vinicius.

O brother foi o mais rápido e escutou a seguinte mensagem do Big Boss: "Atenção, preste muita atenção, você está imune! Se você estava na Mira do Líder, você está salvo. Você deve indicar, agora, três pessoas ao paredão. Indique imediatamente 3 pessoas ao paredão, menos quem está Na Mira do Líder. Comunique essa decisão imediatamente".