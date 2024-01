BBB24: Comissário Marcus Vinicius sonha em entrar no reality há 13 anos

Comissário de bordo, sonhador e fã de divas pop; conheça Marcus Vinicius, o mais novo integrante do grupo Pipoca do BBB24

Marcus Vinicius, comissário de bordo, está no Big Brother Brasil após 13 anos de sua primeira tentativa. Seu desejo de participar da casa mais vigiada do país vem da infância, quando improvisava microfones para brincar que estava no programa Conheça mais sobre esse novo participante e sua jornada até o confinamento:

O novo brother tem 30 anos e é natural de Belém do Pará. Depois de um intercâmbio nos Estados Unidos, desistiu da faculdade e começou a dar aulas de inglês. Ele se especializou em aviação após a sugestão de uma aluna. Morando em Guarulhos, São Paulo, há cinco anos, trabalha como comissário de voo numa companhia aérea.

Além disso, possui formação em Marketing e está atualmente estudando atuação e canto, já que a música é uma grande paixão em sua vida. Marcus é fã de divas pop e já até apareceu em um vídeo nas redes sociais de Beyoncé. Além disso, ele já atravessou o mundo para realizar o sonho de ver sua cantora preferida ao vivo.

A paixão pela música é tamanha, que ele já namorou com uma menina, que se chamava Madonna: “Até para namorar mulher, teve que ser uma com nome de diva pop”, brincou o comissário, que também é fã de cantoras brasileiras como Ivete Sangalo e Anitta, e que está animado para as apresentações que vão rolar no reality show.

Ele também contou que quer ganhar a bolada do programa para melhorar sua vida: “Não é só ganhar bens materiais, mas também conquistar a independência financeira para viver aquilo que eu quero, proporcionar coisas para pessoas que eu amo”, disse Marcus, que já enfrentou dificuldades financeiras no passado.

"Alugo o quarto da casa do meu amigo Rafa. Quando me mudei para São Paulo, morava de favor, dividia o miojo para comer metade no almoço e metade no jantar”, desabafou o comissário, que agora tem a oportunidade de transformar sua realidade e realizar um de seus maiores sonhos ao ingressar no reality após tantos anos.

