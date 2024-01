BBB24: Brothers torcem para outros participantes formarem casal; veja quem

'Shipparam total', brothers afirmam que Deniziane e Matteus vão formar um casal dentro da casa mais vigiada do Brasil. Veja a reação dos internautas

No Quarto do Líder do BBB 24, Leidy Elin e Marcus Vinicius afirmam que Deniziane e Matteus vão fazer um casal dentro da casa mais vigiada do Brasil. Os dois sugerem o possível casal, e Deniziane aproveita para falar que o estudante foi um homem gentil quando desistiu da disputa pela liderança e ela acabou vencendo, conquistando um carro. "Eu fiz a minha obrigação que tinha que fazer", afirma Matteus.

"O papel de homem da relação", afirma Marcus Vinicius. "Você já viu seu enteado?", questiona Leidy Elin. "Para, guria", pede Matteus. Depois, Marcus Vinicius vira para a Líder e questiona: "Qual nome do teu filho?". "Luca", responde ela.

"Levar Luca para passear na fazenda, andar de cavalinho", afirma o comissário de voo. Em seguida, Deniziane questiona se Matteus tomou banho. Leidy Elin e Marcus Vinicius começam a rir e, no mesmo momento, Matteus tira a camisa e fala da cueca. "Já foi, gente. É isso. Shipparam total. Vamos fazer o shipp", afirma o comissário de voo.

E não é só lá dentro da casa mais vigiada do brasil que estão torcendo pelo casal, os internautas aqui fora também encheram a web de comentários sobre a possível relação de Deniziane e Matteus; confira!

Quando eu vi já tava shippando Matteus e Deniziane #BBB24pic.twitter.com/YblokdlmE9 — Matheus (@odontinho) January 10, 2024

Vai rolar Matteus e Deniziane né gente pic.twitter.com/OCru56Zy3I — faruk (@farukcoments) January 11, 2024

mds as caprichetes da deniziane e matteus dando a vida no tiktok kkkkk #bbb24pic.twitter.com/um4cgGl0ax — maelle (@rachmeghan) January 10, 2024

Certo, é pq ninguém tá falando da aproximação da deniziane com o Mateus ? 👀 #bbb24pic.twitter.com/cXvCx6hsIH — luan. (@Enejota87) January 11, 2024

