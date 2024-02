BBB24: Brothers se chocam ao descobrir voto de Giovanna: "De cair o queixo"

Bia, Davi, Matteus e Alane gritaram ao descobrirem qual foi o voto de Giovanna na última formação de paredão

Após a formação do paredão na noite do último domingo, 25, Beatriz foi com Matteus, Davi e Alane para o Quarto do Líder e descobriu que Giovanna votou em Wanessa.

Os brothers tentaram decidir qual voto eles iriam descobrir pela Central do Líder. "Bota a Giovanna para a gente ver", sugeriu Davi. Alane quer ver o voto de Fernanda. Eles também consideram Leidy Elin, mas optam mesmo por Giovanna.

A líder clica na nutricionista e ao aparecer que ela votou em Wanessa, os participantes se chocam. Com a boca aberta, eles se surpreenderam com a escolha de Giovanna. "É de cair o queixo!", reagiu Bia.

"Por quê? Por quê que ela votou na Wanessa? Qual foi o motivo?", questionou Alane. "Por causa do Bin. Para tentar salvar o Bin", cogitou Matteus. "Terminou e votou para ajudar?", perguntou a bailarina.