BBB24: Brothers analisam Sincerão no Quarto do Líder

'Sem atitude nenhuma', disse Fernanda sobre brother ao relembrar sobre dinâmica desta última segunda-feira, 22, com Rodriguinho e Pitel

No Quarto do Líder nesta terça-feira, 23, Pitel, Rodriguinho e Fernanda conversam no Quarto do Líder e relembram o Sincerão da última segunda-feira, 22. Entre outros momentos, o trio analisa as atitudes de Matteus quando foi citado como inútil pela assistente social.

"Quando eu coloquei ele em evidência, ele soube latir... latir eu também sei... não queria conversar comigo antes do paredão?", lembra Pitel. Fernanda, então, fala: "Ele levantou, ele tava sentado no chão.Levantou nervoso." O pagodeiro, que estava no gramado no momento da dinâmica, questiona: "Quando ela falou dele?"

Em seguida, a niteroiense começa a imitar o gaúcho: "É...ele tava sentadinho aqui no chão, quietinho. E aí, quando você falou o nome dele, ele: 'ora, mas tem que ser mal educado agora então. Tem que ser mal educado...'"

“Mas, aí, o que acontece. Quando me colocou no Paredão não veio pedir desculpa? Depois que eu votei do Paredão não sentou do meu lado e pegou na minha mão?” A alagona também recorda o que o estudante de engenharia agrícola falou na última eliminação: “Quando você quiser conversar, a gente conversa, sinto muito, me desculpe”.

"Eu disse bom. Porque botar no dos outros, quando os outros voltam, é muito fácil pedir desculpas. Aí, eu botei no dele, nem botei ele no Paredão, só botei ele em evidência porque ninguém vai nele...", continua a sister.

E, Fernanda opina: “Ah, eu só achei sem atitude nenhuma ele ter falado: 'Ela não veio falar comigo e os outros vieram falar'”.

Brothers especulam motivo de MC Bin Laden ter mudado de quarto

Ainda durante essa conversa no quarto do líder, eles especulam o motivo de MC Bin Laden ter trocado de quarto no BBB 24. Na tarde desta terça-feira, 23, o funkeiro decidiu se mudar para o Quarto Fada, e apontou para alguns colegas o desconforto do pagodeiro em ficar no cômodo quando não for mais líder.

"Não entendi nada... Se for jogo, tudo bem, ok", disse Fernanda. "Não é jogo", garantiu Rodriguinho. "É interesse nas meninas", opinou Pitel. O pagodeiro, então, revelou que falou com Bin sobre não querer ficar no mesmo lugar que Alane e Deniziane. "Eu falei 'eu não quero ficar lá'... se Alane voltar, não quero ficar lá com Alane e Deniziane", comentou.