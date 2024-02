BBB24: Boninho estende brincadeira do microfone a brother: "Plantagonistas"

Boninho anunciou que também irá 'trollar' Michel com microfone no BBB 24

Boninho resolveu brincar com mais um participante do Big Brother Brasil 24. Dessa vez, o diretor do programa irá 'trollar' Michel.

Nos últimos dias, ele tem brincado com Leidy Elintrocando o microfone da sister duas vezes ao dia após ela levantar uma teoria de que Davi seria o favorito por trocar bastante de microfone.

Durante a tarde desta quinta-feira, 15, o diretor anunciou que o professor de geografia também entrará em sua trolagem.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, ele disse: "Vamos subir o sarrafo da troca de microfone. Vou colocar para vocês agora o Michel no jogo. Então, vamos manter mais dois dias de troca, agora com Leidy e Michel. Meio-dia e cinco da tarde. Bora".

Na legenda, Boninho fez referência ao quadro Fanfic BBB: "Bora aumentar a trabalho para nossos 'Plantagonistas' já que Leidy está no ritmo de troca, vamos botar Michel nessa vibe também! Sucesso é que troca microfone!", escreveu.