BBB24: Boninho dá dicas de que o Big Fone irá tocar nesta edição

Boninho publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira, 24, questionando os internautas se eles haviam ‘visto o big fone’

Boninho utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira, 24, para dar um possível ‘spoiler’ do Big Fone no BBB 24. O diretor do reality publicou um vídeo questionando os internautas se eles haviam ‘visto o big fone’. “E parece que o bigfone vai mostrar a sua cara nessa edição!!! E vai começar fazendo um strike E ai? O que vai ser?", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, os internautas deram sugestões sobre o possível bigfone: “Toca pra quem atender ir para o paredão e escolher alguém pra ir junto”, escreveu um, “Boaaaaa! Faz eles jogarem, não aguento mais papo de comida kkkk”, comentou outra, “Vai eliminar logo um? Quarto branco ou bota pra ouvir as "falas" dependendo de quem atender”, sugeriu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

O global se pronunciou nas redes sociais na última terça-feira, 23, e desmentiu uma ‘suposta’ bronca em Rodriguinho no BBB 24. Ele publicou um vídeo após rumores circularem nas redes sociais de que o cantor havia recebido um chamado da produção por conta de suas falas no reality show.

“E só para desmentir uma coisa… acho que tem uma confusão aí, nós adoramos o Rodriguinho! O público nem tanto, mas a gente está adorando”, iniciou o produtor, "Não teve nenhuma chamada, isso teria vazado no ar, vocês ouvem hoje em dia praticamente 100% do que a gente fala. Nem eu, nem Dourado, nem a produção, nem ninguém chamou a atenção do Rodriguinho. Ele fala o que ele quiser lá dentro, tá mega liberado como todo mundo fala o que quiser lá dentro, segue o jogo. Quando ele cair no Paredão, aí a galera decide se ele fica ou não", ressaltou o diretor.

Vinicius opina papo polêmico sobre Yasmin

Eliminado do Big Brother Brasil 24, Vinicius participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira, 24. Durante o bate-papo, a apresentadora mostrou o polêmico momento em que os brothers comentam sobre o corpo das meninas e citam Yasmin Brunet.