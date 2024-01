BBB24: Beatriz é a primeira pipoca a atingir 2 milhões de seguidores

A Vendedora de 23 anos entrou no Big Brother Brasil com menos de 5 mil seguidores; Beatriz também foi a primeira a conquistar 1 milhão de seguidores

Beatriz Reis já tomou a frente entre os pipocas mais uma vez no que diz respeito ao número de seguidores no Instagram. Nesta quinta-feira, 18, a vendedora do Brás de 23 anos atingiu a marca de 2 milhões de followers na rede social, que sempre funciona como um termômetro de quem está indo bem junto ao público.

A sister tinha sido também a primeira do grupo a bater 1 milhão de seguidores, e a equipe da sister celebrou muito a nova conquista, com direito a uma foto especial e vários emojis de morango, o símbolo adotado por Beatriz para suas redes sociais.

"O morango mais seguido do Brasil! Em uma semana chegamos ao primeiro milhão e em menor tempo, no SEGUNDO! VOCÊS SÃO F***8", se empolgaram os ADMS na legenda do post de comemoração. "Nosso MUITO OBRIGADA por tanto carinho com a nossa menina iluminada", dizia.

Equipe de Beatriz esclarece após fotos de passado 'secreto' virem à tona

Beatriz entrou no reality show da Globo como anônima pelo grupo Pipoca e já está conquistando os holofotes do Big Brother Brasil 24. Mas na última quarta-feira, 17, a sister teve seu nome envolvido em uma polêmica fora da casa depois que internautas resgataram fotos em que ela aparece no balé do Faustão na Band.

Entre os cliques, que foram publicados no próprio perfil da participante no Instagram, Beatriz aparece sorridente ao lado de várias bailarinas da atração. A jovem também compartilhou um registro posando com um figurino azul no camarim da emissora do apresentador. Na legenda, ela deu a entender que participou do programa.

Nas redes sociais, o público do reality questionou se a vendedora teria, de fato, participado da atração e levantou a preocupação de que isso pudesse ser uma trapaça com o grupo de anônimos.

A equipe de Beatriz decidiu se manifestar sobre os rumores e esclarecer que a sister não participou do balé do apresentador famoso ao portal Vai Desmaiar: “Na verdade, ela fez um teste e não passou, mas ficou muito feliz com a experiência. E agora provavelmente ela irá no domingão como convidada né, mores”, disseram no X, antigo Twitter.