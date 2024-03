BBB24: Após brigas, Alane pensa em acerto de contas com Leidy: "Gosto dela"

Em conversa com Bia, Alane cogita acertas as contas com Leidy Elin após algumas brigas que as duas tiveram no BBB 24

Alane está cogitando conversar com Leidy Elin após os atritos que as duas tiveram no Big Brother Brasil 24. Durante a tarde desta segunda-feira, 25, a bailarina contou, em conversa com Beatriz, que gostaria de acertar as contas com a trancista.

"Eu queria falar com a Leidy agora que, caso ela saia, a gente converse. Caso ela não saia, a gente converse também. Eu tenho medo de ela voltar, eu conversar com ela e ela achar que eu só estou conversando com ela porque ela voltou", começou.

A sister citou a dinâmica que acontecerá na noite de hoje no programa ao vivo: "Acho que vou esperar o Sincerão passar, porque é exaustivo, e amanhã conversar com ela. Só falar para esclarecer tudo".

Em seguida, a paraense disse que as duas estão convivendo normalmente."No cinema ela estava falando comigo normal e eu também...E eu gosto dela. Não é porque ela é minha opção de voto que eu não vou falar com ela, porque lá fora eu espero que a gente possa ter contato".

Alane ainda afirmou que ainda está pensando se deve falar ou não, e que não sabe o que dirá, mas que tem vontade de conversar com Leidy. "Estou começando a sentir no meu coração. Se eu sentir de verdade eu acho que vou chamar ela".

Beatriz incentivou o papo e recordou que ela também conversou com a trancista. "Esclarecer é ótimo. Tanto que ter conversado com ela aquele dia...senão eu não ia ter conseguido votar nela. Eu ia me sentir falsa", falou a vendedora.