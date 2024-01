BBB24: Amiga de Vanessa Lopes comenta suposta rivalidade com Yasmin Brunet

'Vão ficar extremamente decepcionados', a influencer Priscila Caliari falou sobre a possibilidade de briga entre Vanessa e Yasmin no reality show

Uma amiga próxima de Vanessa Lopes, Priscila Caliari, se pronunciou, na última sexta-feira, 05, sobre a possível rivalidade entre a tiktoker e a Yasmin Brunet no BBB24. Por meio da suas redes sociais, a criadora de conteúdo alertou que as duas não devem protagonizar brigas na nova edição do reality show da TV Globo e podem decepcionar quem espera alguma rixa entre as duas.

A amiga da nova sister fez um post no seu perfil no X - antigo Twitter - no qual disse: "Se vocês esperam rivalidade feminina da Vanessa, vão ficar extremamente decepcionados". O possível conflito que tiveram, supostamente motivado pela proximidade de Lopes com Gabriel Medina, após o fim do casamento do surfista com Brunet.

se vocês esperam rivalidade feminina da Vanessa vão ficar extremamente decepcionados #BBB24 — pri caliari 🐝 (@pricaliari) January 5, 2024

O conflito teria iniciado quando Vanessa foi vista beijando o surfista Gabriel Medina, ex-marido de Yasmin. Após a notícia circular, a loira tomou uma atitude drástica e deixou de seguir Vanessa nas redes sociais, dando início aos rumores de desentendimento entre as duas.

Vale destacar que a tiktoker já garantiu a torcida do surfista, que foi ao post feito por ela anunciando sua entrada no "Big Brother Brasil" comentar: "little Nessa", acrescentando diversos emojis de foguinho ao lado.

A influenciadora digital Vanessa Lopes tem 22 anos de idade e está confirmada no Grupo Camarote do BBB 24, da Globo. Ela tem mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais e sempre esteve envolvida com o universo das artes. Ela grava vídeos de danças desde os 13 anos de idade e também faz conteúdos sobre maquiagem e rotina fitness.

Apesar do affair com Medina, Vanessa está solteira e diz que é criteriosa em seus relacionamentos. Tanto que ela não se sabe se conseguiria se apaixonar dentro de um reality show. Ela diz que é comunicativa, sociável, adora ler sobre psicologia e a mente humana; clique aqui e conheça os outros integrantes confirmados no reality show.