BBB23: Yasmin Brunet nega participação mas afirma: ‘Iria e causaria’

Atriz Yasmin Brunet era cotada para compor o elenco Camarote do BBB23, mas não estará na casa

Nesta quinta-feira, 12, o Big Brother Brasil 23 começou a confirmar seus participantes! Porém, um dos novos mais desejados pelos internautas, a atriz e modelo Yasmin Brunet (34), realmente não irá compor o elenco dos Camarotes desta edição.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, a modelo surgiu falando sobre o fato de não estar confinada. “Eu não fui para o BBB, mas vocês sabem que eu super iria! Inclusive fica a dica Boninho! Todo mundo sabe que eu iria e causaria, mas não foi dessa vez, gente. Não fui, tô aqui em casa”, disse a loira.

Os internautas, claro, ficaram muito triste que não veremos a loira na casa mais vigiada do Brasil. “Me iludi muito, aff”, comentou uma pessoa. “Ai… ia amar ela lá”, exclamou uma outra. “Griphao também disse que não ia, que não estava confinada e está…”, comentou outra, intrigada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)



Sereia!

Nesta última quarta-feira, 21, Yasmin deixou as redes sociais em polvorosa ao compartilhar uma foto apenas de biquíni. A filha de Luiza Brunet posou durante uma viagem a Fernando de Noronha vestindo um biquíni com estampa animal print, verde neon com preto, acompanhado de óculos escuros.