BBB23: Vômito intriga Larissa que promete revelar mistério: "Vou descobrir"

Vômito intriga Larissa no BBB23; quem será o autor?

A sister Larissa ficou intrigada no BBB23 e prometeu que vai descobrir um mistério que está rondando sua participação no reality. Ela fez a revelação nesta terça-feira (24).

É que alguns dias ela tem recebido o mesmo emoji de vômito de algum dos participantes. Ao observar o "queridômetro" nesta manhã, ela se mostrou irritada.

"4 planta, Gab?", disse ela em conversa com o ator Gabriel, o Mosca. "Tô recebendo 4 ou 5 plantas há um tempo já", disse ele sem dar a mínima para a situação.

Larissa então disse que vai descobrir o que tá rolando e quem é que está revoltada com ela. "Ganhei 1 coração a mais. 1 vômito cara, não sei quem me dá vômito. Só uma pessoa. Biscoteira não me importa. Quem que bota vômito pra mim, será? Vou descobrir."

Quem mandou o emoji foi Key Alves.

O ator Luis Navarro (33) foi alvo de muitas críticas nas redes sociais após anunciar o fim de seu casamento com a dançarina Ivi Pizzott, e se manifestou.

Ao compartilhar a separação com os seguidores, o intérprete de Mark na novela do Globoplay, Todas As Flores, citou que "não lembrava a última vez que leu um livro". Juntos desde 2016, os dois são pais de duas filhas, Kali, de 4 anos, e Zuri, de apenas 4 meses.

"Eu não estou bem! E não estar bem afeta em minhas relações. E as mais importantes relações são as mulheres da minha vida. Ivi, Kali e Zuri, que definitivamente são minhas prioridades, cada passo é pensando num futuro feliz pra elas", começou. "Mas nesse momento não sou a melhor versão de mim, não estou sendo uma pessoa positiva e nem entregando todo o meu amor pra quem merece!", completou. "Não lembro a última vez que fiquei sozinho pra refletir, que li um livro ou que me olhei no espelho e me orgulhasse de mim. Preciso me reconectar comigo para poder voltar mais forte, e talvez seja tarde, mas tudo bem", escreveu ainda o artista.