BBB23: Vídeo inédito mostra momento exato de suposta agressão de Bruna em Amanda

Vídeo que roda pela internet mostra que Bruna Griphao atinge em cheio rosto de médica Amanda Meirelles

Nesta segunda-feira, 27, começou a rolar pela internet algumas imagens inéditas da briga entre a atriz Bruna Griphao e o biomédico Ricardo. O vídeo mais polêmico mostra o momento exato em que a famosa acerta em cheio um soco no rosto da médica Amanda Meirelles.

Mesmo que a produção tenha mudado as câmeras bem na hora em que a briga quentíssima ocorria, alguns usuários conseguiram acesso ao vídeo inédito, mostrando o começo da briga, onde Bruna acaba se exaltando demais e indo para cima de Ricardo.

“Ele é muito mal educado, mano, ele precisa se tratar”, disparou a famosa, enquanto conversava com as amigas, enquanto Ricardo estava no sofá com a jogadora de vôlei Key Alves. “Não preciso me tratar não, você também precisa”, rebateu Alface, fazendo com que a atriz perdesse a cabeça.

Gritando muito e apontando o dedo na cara do biomédico, Bruna foi em direção ao sofá e disse: “Abaixa o seu tom de voz”. O rapper MC Guimê tentou segurar a atriz, que quase acertou o aliado para se soltar. “Você não vai gritar comigo assim, não. Eu não tenho medo de você, não”, completou a famosa.

Ao tentar se soltar dos esforços de Larissa Santos para segurar a aliada, Bruna acaba acertando em cheio o rosto da médica Amanda Meirelles. Mesmo sem atingir por querer, é nítido que a atriz reagiu com extrema violência ao ser segurada pela professora de educação física.

Saiu o momento da briga e da cotovelada #BBB23

🎥 Globoplay pic.twitter.com/xp5dIw6Fzd — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) February 27, 2023

Vai exigir expulsão

Revoltada, a jogadora de vôlei Key Alves prometeu confrontar Tadeu Schmidt ao vivo e pedir explicações caso Bruna Griphao não seja expulsa do BBB23. Na tarde desta segunda-feira, 27, ela disse que vai exibir que a rival seja eliminada do programa.

Durante a manhã, a atriz protagonizou uma discussão pesada com Ricardo. Em um momento de descontrole, ela teria acertado o rosto de Amanda. As imagens acabaram não indo ao ar, o que deixou as redes sociais em polvorosa. Key, que viu a situação no local, disse que ela precisa ser expulsa. "Vou falar: se acertar um balde na cabeça do amiguinho é agressão, isso aqui que ela fez também é", disse em conversa com Fred Nicácio. Vale lembrar que hoje é dia de Jogo da Discórdia na casa.