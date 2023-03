BBB23: Vidente previu expulsão de MC Guimê? Entenda tudo

Vidente previu que cantor de funk MC Guimê seria expulso um mês antes da polêmica

Na última quinta-feira, 16, o cantor de funk MC Guimê acabou sendo expulso do Big Brother Brasil 23 por conta de sua conduta ao assediar a influenciadora mexicana Dania Mendez. Porém, a sensitiva Bianca Godói já havia previsto a saída conturbada do artista.

A sensitiva destacou que o funkeiro iria enfrentar vários conflitos no confinamento, que iriam culminar em sua eliminação da casa mais vigiada do país. “A energia de expulsão continua dentro da casa. Haverá uma expulsão, sim, dentro desse Big Brother, inclusive já era para ter acontecido, né? Já aconteceu alguns casos ali que se você for olhar para os outros programas que teve, era para ter acontecido a expulsão”, começou Bianca.

“O Gustavo podendo sofrer com ataques vindo de pessoas que estão ao redor dele, e uma grande confusão, um conflito imenso. Junto a corrente do MC Guimê, do Fred Nicácio e do Cezar. Vai ter uma confusão muito grande entre os homens. Vai ser difícil controlar essa confusão”, disse a sensitiva, pois na época, outros eliminados ainda estavam no programa.

Mesmo quando considerou que o jogo do cantor de funk era bem tranquilo, Bianca já havia revelado que ele não seria o campeão da edição, pois deixaria o programa sem nada. “MC Guimê não ganha e será eliminado agora, nas próximas três semanas”, disse a sensitiva.

Opções de voto

No quarto Fundo do Mar, Ricardo, Cezar e Domitila Barros falaram sobre as opções de voto para o próximo paredão do BBB 23. O biomédico disse que gostaria ter ganhado a prova para movimentar o jogo: "Se não virar agora, só Deus sabe quando vamos ter de novo um poder e ser maioria. Pela primeira vez são seis e quatro", fala a modelo. "Qual é a terceira opção?", pergunta o enfermeiro. "Quero entender", fala Domitila Barros. "A minha mudou. Aline (Wirley) passou na frente", emenda Cezar. "Aline vai virar um voto, está muito sutil", fala Ricardo. "Aline nunca foi ao Paredão e é uma pessoa que eu não...", comenta o enfermeiro.

