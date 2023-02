BBB23: Veja três revelações bombásticas feitas por Cristian

Cristian passou o dia inteiro do confinamento pós-paredão falando de jogo e revelou segredos de aliados

Nesta quarta-feira, 15, Cristian parece ter se animado para a possibilidade de jogar dentro do confinamento do Big Brother Brasil 23! O brother passou o dia inteiro na casa mais vigiada do país criando estratégias com os participantes do reality show.

Cristian conversou com a atriz Bruna Griphao e com a cantora Aline Wirley, para fazer três revelações bem bombásticas sobre seu futuro dentro da casa.

Ao lado da ex-integrante do Rouge, Cristian aproveitou para avisar: “A gente fez um jogo complicado, arriscado, vamos dizer assim. E, pelo discurso do Tadeu, a gente tenta achar algumas respostas, encontrar algumas respostas, né?”, relembrando a eliminação de Paula no Paredão.

“O que a gente fez, eu e a Paulinha, foi errado, em relação estratégica de jogo, mas nunca se sabe, né. Eu sei que estou no próximo Paredão, todo mundo já me falou que vai me colocar no próximo Paredão, pra testar, então é isso. Quero muito ir com o Fredão pro Paredão. Se meu jogo foi sujo, o dele também foi”, confirmou o brother

Algum tempo depois, ele foi falar com Bruna Griphao. “Sinto muito pelo o que as pessoas estão falando, porque não foi isso. Cara, com você, foi um momento que eu estava carente, a gente estava trocando carinho, e era isso, estava tudo certo. Mesmo que se não acontecesse nada, estava tudo certo. Mesmo que se não acontecesse nada, estava tudo certo. Você já tinha falado: ‘Não vai rolar nada’. Eu falei: ‘Tá, tudo bem, de boa’”.

“A gente não trocava tanto sobre o jogo que nem eu trocava com a Paulinha, isso é fato. Então eu fico bem sentido, sei que você deve ter ficado mal também, porque situações chatas que te envolvem também. todo mundo foi conveniente com a situação”, completou.

E o mais bombástico, com certeza, foi a revelação de que Key Alves sente ciúmes de Larissa Santos com Gustavo Benedeti. Bruna se mostrou muito surpresa com a afirmação, até porque ela também é próxima do Cowboy, mas Cristian negou e deixou o assunto inacabado.

Larissa e Bruna Griphao protagonizam barraco

O clima está tenso na casa mais vigiada do Brasil! Bruna Griphao e Larissa tiveram uma briga feia por conta da desorganização do Quarto Deserto. Tudo começou quando Bruna entrou no quarto logo pela manhã e encontrou suas coisas bagunçadas, que foram reviradas por algum brother. A loira ficou nervosa e acabou gritando com a situação. Larissa perdeu a paciência com a amiga estressada e pediu para que a atriz parasse com os berros.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!