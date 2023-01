BBB23: Veja o suposto salário milionário de Tadeu Schmidt para o reality

Suposto valor do salário do apresentador do BBB23 Tadeu Schmidt assusta internautas

Na próxima segunda-feira, 16, começa a nova temporada do reality show de confinamento da Rede Globo, o Big Brother Brasil 23. E pelo segundo ano seguido, ele é apresentado pelo jornalista Tadeu Schmidt (48), que supostamente terá um salário milionário desta vez.

De acordo com o jornalista André Romano, do Observatório da TV, Tadeu terá um salário mensal de R$400 mil, mas, durante a edição de 2023, poderá chegar a faturar mais de R$2 milhões por mês. Isso se dá pois o apresentador ganhará alguns valores referentes à publicidade durante o reality.

Recentemente, o apresentador surgiu ao lado do Big Boss Boninho dentro da academia nova da casa mais vigiada do Brasil. “Vocês acham que a vida é fácil? Eu e o Tadeu demos uma aquecida nos músculos na academia do BBB23 para ficar bem nas fotos”, brincou o diretor.

Tadeu Schmidt reage ao ver os participantes da Casa de Vidro

Não são só os espectadores que estão ansiosos para a estreia da nova edição do BBB 23! O apresentador do programa, o jornalista Tadeu Schmidt, mostrou que é fã de carteirinha da atração e já está ligado na Casa de Vidro, que estreou nesta terça-feira, 10, com quatro participantes. Entre eles, dois serão escolhidos pelo público para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Tadeu publicou um vídeo empolgadíssimo na sala de casa, assistindo ao programa e declarou: “O BBB 23 começa antes da estreia!”. O apresentador também reagiu aos participantes: "Ai, que lindos!", brincou na publicação. Na legenda, ele ainda aproveitou o clima animado para dar início ao “fogo no parquinho” e questionou os seguidores: "Já ousaram quem vocês querem que entre no BBB23?”, escreveu sobre Paula (28), Giovanna (25), Manoel (32) e Gabriel (24), que disputam as duas vagas para entrar no reality.