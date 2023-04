BBB23: Tina ostenta barriga negativa em look de microtop para grande final

De microtop, Tina Calamba comparece à final com look ousadíssimo e mínimo para final do BBB23

Na noite desta terça-feira, 25, acontece a grande e tão esperada final do Big Brother Brasil 23! Disputada pela cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a médica Amanda Meirelles e a atriz Bruna Griphao, o evento mais aguardado pelos telespectadores do reality show da TV Globo também entrega bastante no quesito looks!

A modelo angolana e ex-sister Tina Calamba surgiu usando um look milimétrico, composto por um micro top vermelho e uma minissaia curtinha de mesma cor, deixando toda sua boa forma e sua barriga mais que negativa à mostra. Além disso, a ex-participante do programa completou o look ousadíssimo com uma lace castanha e bem lisa.

Os acessórios não foram economizados pela modelo. Tina escolheu brincos e anéis de ouro para poder combinar com os detalhes dourados que faziam parte do mini conjuntinho da ex-sister. Além disso, ela caprichou bastante na maquiagem glamurosa e iluminada, destacando os traços mais que perfeitos do rosto da ex-confinada.

“Como o look da entrada, a escolha para a GRANDE FINAL não poderia ser diferente! Traduzindo mais uma vez as cores de minha nação Angola com muita elegância e glamour. Assinado por @reinaldolourenco nomeado carinhosamente pela imprensa e seus clientes como o Rei da Alfaiataria, que traz como mantra desde 1984: ‘A elegância e o poder estão dentro de cada pessoa. Basta ter atitude para se expressar’”, escreveu a modelo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Spoiler? Amanda e Bruna Griphao provam os looks da final

O clima já está de preparação na casa do BBB 23, da Globo, para a grande final do reality. Durante a tarde desta terça-feira, 25, as finalistas deram um spoiler dos looks que vão usar mais tarde. Após 100 dias de confinamento, elas foram experimentar as peças que separaram no início do programa para usar no dia especial.

Amanda Meirelles (32) revelou que vai usar um vestido tubinho justo no comprimento midi com muitas aplicações de brilho. Já Bruna, escolheu um conjunto de top sem alças e minissaia de verniz marrom, com aplicações de correntes douradas, totalmente justo. Aline Wirley, que também disputa o prêmio, ainda não revelou o look escolhido para a ocasião.