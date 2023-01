BBB23: Tina, dupla de MC Guimê, critica outro participante: “Maria vai com as outras”

Em conversa com MC Guimê, Antonio 'Cara de Sapato' Jr e Amanda, a sister Tina fez críticas sobre a personalidade de brother

O quarto deserto tem sido palco de várias conversas sobre estratégia durante o dia desta terça-feira, 17. Mais cedo, Amanda, 'Cara de Sapato', Tina e MC Guimê conversaram sobre Cristian e opinaram sobre como o brother tem sido percebido durante o jogo até o momento.

Falando sobre com quem a dupla preferia formar alianças e discutindo a personalidade dos jogadores, primeiro, Guimê diz que o brother tem um caráter "jogador". Antonio 'Cara de Sapato' pergunta se seria Cristian, e o cantor confirma que sim. Logo em seguida, Tina solta o verbo:

"A personalidade dele é 'maria vai com as outras'. Tem benefício nesse quarto? Fechou com a gente. Estou me sentindo ameaçado? Voltou lá pro quarto verde", comenta Tina.

Para a dupla, o empresário tem uma personalidade de jogador e pode mudar de opinião sobre suas relações para se salvar durante o jogo.

Dinamica do jogo em duplas no BBB 23!

A edição com o maior prêmio da história do reality show, os participantes entraram na casa já com duplas formadas — e mãos amarradas. Eles farão tudo juntos nesta primeira semana.

Cada dupla é formada por um camarote e um pipoca. Os dois devem fazer as provas juntos, votar juntos no confessionário e, se virarem líder ou anjo também devem chegar a um acordo ao indicar outra pessoa.

A estreia também teve prova de imunidade. A Fred e Ricardo, dupla vencedora, estará livre do primeiro paredão, além de ganhar R$ 10 mil e 10 anos de assinatura do Globoplay.

A prova, que é de atenção e agilidade e a primeira dupla foi eliminada: Guimê e Tina. Os dois estão fora da disputa da prova do líder da próxima quinta-feira (19).

Nesta primeira semana, as duplas também serão indicadas em conjunto ao paredão. A dupla que seria eliminada receberá uma segunda chance, no "Quarto Secreto". Caberá ao público decidir quem voltará para o jogo e quem deixará o programa definitivamente.