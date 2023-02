BBB23: Tadeu Schmidt promete peruca para Cezar Black após se comover

Apresentador do BBB23 Tadeu Schmidt se comove ao ver VT de Cezar Black e promete ao vivo dar peruca para líder da semana

Na última terça-feira, 21, antes da quinta eliminação do Big Brother Brasil 23, o apresentador do programa Tadeu Schmidt prometeu ao vivo que daria uma peruca para o líder da semana Cezar Black, que logo verá seu reinado acabar. Proibido de levar os adereços para dentro da casa, ele pode receber uma surpresa em sua festa do líder nesta quarta-feira, 22.

Além de não ter sido liberado para levar perucas para dentro do confinamento do reality show, ele se envolveu em uma briga com Tina por ter pedido uma de suas laces emprestada, o que causou uma revolta na ex-participante. E com uma liderança destruída pelo biomédico Ricardo, que colocou Cezar no monstro, tirando ele do VIP, Tadeu se comoveu ao ver o VT do enfermeiro.

“Ele merece pelo menos uma peruca na festa de amanhã. Se não tiver, eu entro lá para levar, por favor”, brincou o apresentador, após o fim do VT do enfermeiro, que foi bem triste, por ter perdido todasas regalias da liderança, principalmente por não poder fazer um bolo em seu próprio aniversário, que será na próxima sexta-feira, 24 de fevereiro.

JÁ SOU FORA ALFACE

FICA CRISTIAN

Cézar Black manda a real sobre o Alface 👏

"Isso não é jogo, outra coisa é mau-caratismo na semana do meu aniversário, passei 15 horas em uma prova, não vou poder comer meu bolo e confraternizar."

Ricardo / Xepa#BBB23 | #RedeBBB | #ProvaDoAnjopic.twitter.com/hzwb8ZxvMz — REALITIES ao vivo 👁️ #BBB23 (@REALITIESaovivo) February 18, 2023

Cezar detona Cara de Sapato

O clima ficou tenso entre Cezar Black e Cara de Sapato na casa do BBB 23, da Globo, na tarde desta segunda-feira, 20. Isso porque eles se desentenderam quando o assunto do Jogo da Discórdia veio à tona.

“Voltou a situação do Jogo da Discórdia e, como sempre, Sapato, sempre se sentindo o Superman, defensor dos fracos e oprimidos, quer botar a conta da briga lá em mim”, disse Black para seus aliados. Logo depois, ele continuou: “Ele nunca fala dele, sempre tentando defender alguém. Se hoje a galera acha que a Amanda é o elo fraco, é por conta dele. Quer sempre ficar defendendo ela, botando debaixo da asa dele, como se a Amanda fosse fraca, coitada. Ela vai sempre atrás do Sapato. Ele não deixa ela se desenvolver sozinha”, finalizou.

