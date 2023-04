BBB23: Tadeu debocha de peruca de Cezar Black durante Grande Final

Apresentador do BBB 23, Tadeu Schmidt debocha de peruca de Cezar Black após intriga criada pelo enfermeiro

Na noite desta terça-feira, 25, está acontecendo a Grande Final do Big Brother Brasil 23! Disputada pela cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a médica Amanda Meirelles e a atriz Bruna Griphao, o tão esperado evento também está chamando a atenção dos internautas por conta das interações do apresentador do programa, Tadeu Schmidt, com os eliminados do confinamento, que estão presentes no 100º dia do reality show da TV Globo.

Depois de um VT mostrando alguns momentos vividos pelos participantes dentro da casa mais vigiada do país, além de vídeo dos telespectadores brincando com as situações mais cômicas do reality, um deles chamou a atenção de Tadeu, onde uma moça dubla a briga que aconteceu entre a modelo angolana Tina Calamba e o enfermeiro Cezar Black durante um Jogo da Discórdia, onde o profissional da saúde queria usar uma peruca da até então amiga.

“Ai meu Deus, me surpreendem de cada jeito. Agora Cezar Black não se deixou surpreender. Ele não quer depender da Tina nunca mais. Olha aqui, já veio de peruca o Cezar Black”, brincou o apresentador do reality. Então, Cezar até respondeu o deboche do jornalista, porém seu áudio acabou falando durante o ao vivo e não se sabe exatamente o que ele disse.

Mesmo assim, Tina decidiu entrar na brincadeira, destacando que cedeu uma de suas tão famosas perucas de presente após a eliminação do enfermeiro, há algumas semanas. “Eu ofereci uma para você”, comentou a modelo.

BBB23: Bruna Griphao passa mal em crise durante ao vivo da Grande Final

Quando Tadeu perguntou para as finalistas como cada uma estava, a atriz Bruna Griphao aproveitou para desabafar: “Eu tô passando mal, eu tô passando muito mal, estou suando frio, estou passando mal de um jeito que eu nunca passei, passando muito mal”, revelou Bruna.

“Mas estou muito feliz, muito grata, muito feliz de estar com essas duas mulheres maravilhosas aqui do meu lado. Seja o que Deus quiser, o que o público quiser. Estou muito feliz e muito grata, qualquer sentimento de nervosismo e de medo não chega perto do sentimento de gratidão que eu estou sentindo agora. E é isso, amo muito vocês”, completou a finalista. Quem será que vai levar o prêmio equivalente à R$ 2,88 milhões nesta noite tão tensa de decisão do reality?