BBB23: Sisters reclamam de bagunça da Xepa

Amanda comenta que ficou impressionada com a desorganização da casa e da Xepa

Os brothers do Quarto Deserto conversam na área externa do BBB 23 quando Larissa e Amanda começam a falar sobre a bagunça da Xepa.

Larissa diz que a última Xepa foi super organizada, e a médica comenta: "Como eu não estou comendo, não estou vendo. Mas, hoje, quando eu cheguei....estava tudo zoneado!".

Aline Wirley diz que seu instinto é sempre de organizar, mas que a situação está desagradável. Ela, então, explica que os brothers se organizaram em dupla.

Cara de Sapato tem surpresa desagradável no almoço

Dias difíceis na cozinha VIP da casa mais vigiada do Brasil. No almoço desta quarta-feira, 1, do BBB 23, Cara de Sapato (32) almoçava acompanhado de Amanda (31) e Bruna Griphao (23), quando precisou cuspir a comida após receber uma surpresa desagrádevel. O lutador se segurou para não vomitar depois que encontrou uma larva em sua salada.

Assim que notou o inseto, o atleta deixou a postura de lado e cuspiu tudo o que tinha na boca: “Nossa, mano”, ele disse ao se levantar desesperado. Alarmados, os brothers se assustaram com a reação do lutador e começaram a questionar o que tinha de errado: “Tava estragado o ovo?”, perguntou Gabriel Santana (23).

Amanda então foi averiguar o prato de Sapato e constatou: “Não, tem uma larva, uma larvinha, um bichinho”, explicou para o ator, enquanto o lutador cuspiu novamente no lixo da cozinha. Bruna, que também almoçava, levantou na mesma hora com muito nojo: “Aí, eu comi uma larva", gritou em meio a alguns gemidos.

Logo em seguida, os brothers se reuniram para jogar a comida fora: “Você comeu? Tá na tua boca?”, perguntou um dos confinados para Sapato: “Tá no meu prato”, ele respondeu enquanto empurrava a comida para o lixo. “Tira o meu”, disse a atriz, que também tinha colocado a salada no prato.