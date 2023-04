BBB23: Sisters do quarto deserto organizam estratégia e pensam em voto para próximo paredão

Enquanto espiavam o grupo rival, as sisters do quarto deserto pensaram na estratégia para a 13ª semana do BBB 23

Na área externa da casa do BBB 23, Aline Wirley, Amanda e Larissa conversam sobre o game enquanto tentavam pensar em uma estratégia para a próxima semana de confinamento. As sisters tentavam enxergar a disposição de bonequinhos do quarto fundo do mar no Painel da Academia.

"[Domitila] Ela pegou a [o ícone da] Amanda, tirou dali e colocou de volta. E tem tempo que ela tá ali", diz Aline Wirley.

Amanda diz para a Larissa o que entendeu da organização do jogo dos adversários: "Ela me colocou do lado da Sarah, porque ela sabe que a Sarah vai ser nosso alvo". A professora de Educação Física se pergunta como os brothers do outro quarto descobriram o alvo, e a ex-rouge comenta que pareceu óbvio.

"Eles vão tentar me colocar junto com a Sarah, eles vão fazer de um jeito que vá eu, outra pessoa deles e a Sarah", comenta a médica.

Aline, então, sugere uma nova estratégia para as aliadas: "A gente pode fazer o contrário... Colocar o Black antes", segue justificando a estratégia, e indica um novo nome para ser a prioridade dentro do grupo:

"É exatamente pra não deixar nosso jogo óbvio, porque o óbvio é esse. Foram no Gabriel, foram na Marvvila e agora vão na Sarah. A gente pode agora usar nossa carta curinga, que vai desestabilizar eles lá, que é o Alface", diz Aline.

Fred Nicácio arma plano para 'sabotar' sisters no Raio-X

Em uma conversa na cozinha sobre a importância do Raio-X, Fred Nicácio aproveita para "armar um plano" e fazer as sisters do Quarto Deserto perderem estalecas: "Acampar no Confessionário amanhã e gastar todo o tempo, aí todas elas perdem 500".

O médico fala que tem medo de ser maldoso ao fazer isso, mas Domitila e Ricardo pontuam que isso é jogo. "Faltam 20 dias, amigo", lembra a miss. E Ricardo finaliza: "Desculpa, mano, sem maldade, vou te falar uma coisa: são 2 milhões e meio".