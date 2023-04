BBB23: Sisters do Deserto passam do limite e secam água da casa

Após festa no BBB23, as sisters do Quarto Deserto extrapolaram no uso da água e quase levaram a casa inteira para a Xepa

Os confinados do BBB23 precisam dividir todos os recursos da casa, incluindo a água. Mas na madrugada desta quinta-feira, 06, após a festa do líder, as sisters do Quarto Deserto, Aline Wirley (41), Amanda Meirelles (32) e Bruna Griphao (24) acabaram passando dos limites e quase secaram o reservatório do reality.

Depois da noitada, as sisters foram para o banho e Bruna esqueceu de olhar o nível da água, que é calculada em litros. Despreocupada, a loira decidiu lavar o cabelo. Foi então que o reservatório caiu de 156 para 92 litros, deixando as confinadas alarmadas. Amanda foi quem notou o erro e puxou a orelha da atriz.

Ainda no banho, Bruna se assustou: “Nossa! Quase levei a casa para o 'tá com nada'!", a loira exclamou, falando sobre a dinâmica que funciona como um ultimato da produção, que restringe não apenas a água, como também a alimentação, mandando todos os confinados da casa mais vigiada do Brasil para a Xepa quando alguns dos brothers extrapolam os limites.

Amanda e Aline, que ainda não tinham tomado banho, precisaram traçar um plano para evitar o desastre: “Eu posso usar uns 15 litros. A gente tem que deixar para a descarga, para as coisas das pessoas", a médica analisou o consumo consciente do recurso. Durante os banhos, as amigas ficaram de olho no nível da água e evitaram a punição coletiva. Na web, o público se revoltou com a atitude:

Bruna é mto sem noção mesmo. Ela acabou de tomar banho e deixou por volta de 96L de água sobrando e ainda faltava a Amanda e Aline tomar banho. #BBB23 — Ler e reler! (@quero_ler) April 6, 2023

Domitila é atingida por fogos de artifício durante festa:

O nível do reservatório de água não foi o único perrengue que os confinados do BBB23 tiveram que lidar na última noite. Durante a festa que homenageou a líder da semana Aline Wirley, a sister Domitila foi atingida por fogos de artifício cenográficos e teve as pontas dos cabelos queimados pela segunda vez seguida.