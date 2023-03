BBB23: Sister revela estar noiva de Ricardo Alface e fala de triângulo amoroso

Ricardo Alface já ficou com Tina Calamba, Paula Freitas e agora vive romance com Sarah Aline no BBB 23

Nesta quarta-feira, 22, a modelo angolana Tina Calamba surpreendeu a todos seus colegas na Casa do Reencontro do Big Brother Brasil 23 ao revelar que saiu do reality show “noiva” do biomédico Ricardo Alface. A sister explicou sua relação com o brother e falou sobre o envolvimento dele também com a biomédica Paula Freitas e com a psicóloga Sarah Aline, com quem vive um romance atualmente dentro da casa mais vigiada do país.

“Agora ele está disputadíssimo! Imagina se voltam Tina e Paula, e ele já tem a Sarah”, brincou a professora de educação física Larissa Santos, se referindo à repescagem que acontece nesta quinta-feira, 23, onde dois ex-participantes do BBB 23 vão voltar ao confinamento. “Todo mundo de dieta, comendo Alface”, completou a personal trainer.

“Foi um selinho! A gente ia casar, estou noiva. Só que ele já se relacionou com você [Paula], depois com Sarah. Eu saí de aliança e o deixei de aliança, mas não demorou duas horas e ele tirou. Mentindo para o Brasil”, explicou Tina. “É que ele tem borogodó, um trenzinho”, completou Paula.

“Facinho jogou charme, mas falei 'triângulo amoroso aqui não vai rolar'. Eu sabia que ele era loucamente interessado em você [Paula], e quando eu soube disso e o vi jogando charme e Sarah também, falei 'Sarah, vem cá, vamos conversar'. Foi para preservar o seu, porque vi que ele estava muito a fim de você”, finalizou Tina.

