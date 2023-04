BBB23: Sister do Quarto Deserto traçam plano e definem Monstro

Integrantes do Quarto Deserto do BBB 23 definem plano para reta final do reality e elegem Monstro da semana

Durante a festa do Big Brother Brasil 23 que rolou na noite desta última sexta-feira, 7, as sisters do Quarto Deserto aproveitaram o tempo para planejar os próximos passos dentro do reality, definindo os detalhes para a Prova do Anjo deste sábado 8.

As aliadas, sendo a médica Amanda Meirelles, a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a atriz Bruna Griphao e a professora de educação física Larissa Santos, conversaram sobre as possibilidades de voto de cada uma, principalmente para quem iriam dar o Castigo do Monstro essa semana, caso saíssem vitoriosas da Prova do Anjo.

Nesse Paredão, então, as integrantes do Quarto Deserto vão apostar suas fichas na psicóloga Sarah Aline. Enquanto falavam sobre as estratégias, Amanda diz que outra opção de voto delas já vai para a Berlinda por conta da indicação do líder.

“Black pelo Líder, a gente bota a Sarah, ela dá contragolpe em uma de nós e deve ter o poder da Marvvila. Aí vamos pro Bate e Volta”, apontou a médica. “No pior dos piores, é melhor Sarah e Black do que outra pessoa pra não sair uma de nós”, especulou Larissa, falando que essa seria a melhor formação para ela, visto que assim seria mais difícil alguma delas ser eliminada.

Já sobre o tão temido Castigo do Monstro, as sisters se depararam com um problema sem saber. Os brothers não sabem que a consequência do Monstro dessa semana será ser mandado direto para o Paredão. Então, enquanto levantavam as possibilidades, elas elegeram novamente Sarah para sofrer.

“Se eu ganhar o Anjo, vou colocar Domitila e Sarah no Monstro”, falou Amanda, mas que foi logo retrucada por Larissa: “Acho que coloco Domitila e Black. Mas posso colocar as duas também”. Assim, a médica disse que Sarah estaria mais confortável no reality, visto que ela foi apenas uma vez para o Paredão, nunca nem recebendo o Castigo do Monstro. “O meu é Domitila e Sarah, porque para mim a Sarah está muito confortável. Ninguém coloca. Nunca foi Monstro”, disparou.

A personal trainer chegou a concordar com a amiga, vendo as vantagens em indicar as duas rivais, visto que elas seriam as que mais tem estalecas. Aline também concordou, mesmo sendo próxima de Sarah. “É que para mim tenho uma relação muito íntima com a Sarah, mas é o jogo”, disparou a cantora.