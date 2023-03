BBB23: Sister dançam em homenagem a brother expulso: ‘Passinho dele’

Sister fazem dancinha destinada a relembrar brother expulso do BBB 23 no Quarto Deserto

Nesta quarta-feira, 29, as sisters que dormem no Quarto Deserto renderam bastante para os internautas que acompanham o Big Brother Brasil 23. A médica Amanda Meirelles, a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a professora de educação física Larissa Santos e a atriz Bruna Griphao decidiram fazer uma homenagem para o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato, expulso do reality show por assediar sexualmente a ex-intercambista e influenciadora mexicana Dania Mendez, junto com o cantor de funk MC Guimê, expulso pelo mesmo motivo.

Porém, a atitude acabou não sendo bem vista pelo público da casa mais vigiada do país. As sisters do Quarto Deserto decidiram homenagear o lutador fazendo uma dancinha que as lembrava do ex-brother, visto que várias vezes elas teriam reproduzido ao seu lado.

“Esse é o passinho do Sapato”, disse Aline. “É o passinho do sapato, esse é para o Sapatinho”, concordou Amanda. “Em homenagem, homenagem ao sapatinho”, acrescentou Larissa. Mas, a internet não gostou nem um pouco do momento.

“São as mesmas que ficam julgando fala problemática da Domitila??? Gente? Elas sabem que o cara foi EXPULSO por importunação sexual?”, apontou um internauta. “Incrível como perdoam um CRIME e não perdoam um erro da Domi, o qual ela já pediu perdão várias vezes”, criticou outra pessoa.

Enquanto Cara de Sapato presta depoimento na delegacia da mulher, sisters prestam homenagem a ele fazendo a "Dancinha do Sapatito". #BBB23pic.twitter.com/oweFm9NFJe — Junayra 🏳️‍🌈⃤ 🐝🌺🌊🚩 (@redjuba34) March 29, 2023

Marvvila leva três punições em tempo recorde

A cantora Marvvila tomou três punições somente na manhã desta quarta-feira, 29. Após ser advertida por encostar no Big Fone duas vezes, ela foi punida e perdeu estalecas enquanto tomava sol com os aliados do Quarto Fundo do Mar. A advertência ocorreu porque a artista estava deitada na grama e depilando. Domitila, então, comentou sobre a situação da colega: "A Marvvila vai sair com zero estalecas hoje". Fred Nicácio brincou: "Tento te ajudar, mas você não se ajuda!".

