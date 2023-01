BBB23: Sheila Mello desembarca no Rio de Janeiro para show do É o Tchan no reality

Sheila Mello se apresenta na casa mais vigiada do país junto do grupo É o Tchan nesta sexta-feira e promete agitar os brothers

Sheila Mello já na cidade maravilhosa para o show do É o Tchan na festa BBB 23 nesta sexta-feira, 20, que também terá atrações como Monobloco e Saulo Fernandes.

A dançarina de 44 anos ergueu os braços para celebrar ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, vestindo calça rosa, cropped branco e óculos escuros.

A dancarina chegou hoje no Rio de Janeiro - Foto: AgNews

A dançarina confirmou mais cedo, por meio de seu Instagram, que vai participar da apresentação do grupo de axé no reality. Também na sua rede social, Sheila contou que está responsável por ajudar Jacaré a relembrar as coreografias. "Estava combinando onde a gente vai ensaiar. Direto do túnel do tempo. Eu ainda tenho feito bastante evento e dançado, e ele não lembra. Olha o jogo virando, Jacaré! Eu sendo sua coreógrafa", disse ela.

A festa do BBB tem tudo para ficar marcada na história do reality show. Depois de um super show da cantora Anitta, na primeira festa, que aconteceu nesta quarta-feira, a festa de hoje tem tudo para dar o que falar o pré-Carnaval está com tudo dentro da casa. Cada atração se apresentará separada, mas, depois, as três se juntam para fazer uma verdadeira festa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Novos casais na festa de hoje?

Depois de passarem o dia brigando, Bruna Griphao (23) e Larissa (24) colocaram um ponto final nos desentendimentos e selaram a paz hoje. Mais tarde no quarto do líder, acompanhadas de Amanda (31), as sisters conversaram sobre um possível romance e Bruna revelou que já sabe quem é o interesse amoroso de Larissa, que reagiu surpresa.

Bruna não escondeu o jogo e foi sincera: "Eu estava shippando você e Fred já, sabia?" e continuou: "Você também está sentindo isso. É, tá rolando", disse. Amanda não ficou pra trás e disse que notou o clima: ‘Eu também, hoje de manhã, hoje na piscina, dei uma olhadinha”, contou.

Desde a primeira festa da casa, os fãs do reality suspeitam de um possível romance, já que o casal se jogou na pista de dança fazendo coreografias combinando: “Na próxima festa vai acontecer, tô dizendo” comentou uma fã