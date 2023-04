BBB23: Sensitiva prevê vitória manipulada no reality show

Sensitiva Bianca Godói prevê vitória manipulada de participante do BBB 23 e deixa público chocado

Na tarde desta segunda-feira, 17, a sensitiva Bianca Godói usou suas redes sociais para revelar uma previsão que fez sobre o reality show de confinamento Big Brother Brasil 23. Ao compartilhar uma foto da atriz Bruna Griphao, confinada do programa, ela afirmou que a famosa será a grande ganhadora, deixando os internautas chocados por um detalhe em específico.

Bianca decidiu chamar atenção para o fato de que a vitória da atriz seria, na verdade, manipulada. “(Manipulação, isso mostra as cartas!). ELA GANHA!”, escreveu a sensitiva, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários da postagem foram inundados de internautas incrédulos com a possibilidade. “Que absurdo isso, uma pessoa que grita, manda e desmanda em todo mundo, vai ganhar. Realmente, eu desisto, esse mundo está perdido”, apontou uma seguidora da sensitiva. “O pai dela é amiguinho do BONINHO. Com manipulação,mas vai sair do programa com rejeição”, opinou uma outra. “Não acho que ganha. Acho que pra final vai Aline, Amanda e Domitila”, discorda uma terceira pessoa.

BBB 23: Ricardo Alface critica possível Top 3 com sisters do Deserto

Ricardo Alface e Domitila Barros conversaram sobre os rumos do jogo na reta final do BBB 23. No Quarto do Líder, o biomédico e a ativista comentaram sobre a possibilidade de Top 4 só com as sisters do Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.

A modelo afirmou acreditar ser um "absurdo" se a final for apenas com as integrantes do Deserto. "Entender agora que, se pá, é um Top 5 só do Deserto é, pra mim, muito absurdo, por tudo que passei nesse jogo. É muito absurdo! Querendo ou não, nós somos agora aliados, mas você, originalmente, é do Deserto. Se volta Larissa e Amanda, é um Top 5 só do Deserto. Se volta, por exemplo, eu e Larissa, é um top 5 Bruna, Larissa, Aline, eu e você. Se volta eu e Amanda, aí é Bruna, Aline, Amanda, eu e você. É um top 5 muito longe de tudo que podia imaginar", disse ela.

