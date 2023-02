BBB23: Sem saber dos ataques, Larissa defende Key Alves após ser duramente xingada por jogadora

Professora de educação física Larissa Santos defende jogadora de vôlei Key Alves sem saber que foi alvo de ataques baixíssimos no quarto do líder

Nesta quarta-feira, 8, a professora de educação física Larissa Santos acabou defendendo a jogadora de vôlei Key Alves, sem nem saber que foi alvo de xingamentos pesadíssimos por parte da atleta durante a madrugada, enquanto estava no quarto do líder.

Para relembrar, enquanto conversava com Gustavo “Cowboy” e Fred Nicácio, Key e os brothers detonaram a personal trainer, acusando ela de secar o fazendeiro. O médico ainda chamou Larissa de “piranha”, e Key foi ainda mais longe, xingando ela de “cachorra”.

Porém, nesta tarde, enquanto resolvia seus problemas com Cristian na área externa da casa mais vigiada do país, Larissa citou a briga que teve com Key na primeira semana de confinamento. Mesmo com tudo que aconteceu, a personal trainer disse que não quer mais usar a atleta no Jogo da Discórdia, pois tudo são águas passadas.

“Por exemplo, eu e a Key. A gente discutiu na primeira semana, mas eu não tenho vontade nenhuma de botar ela no Jogo da Discórdia. Porque eu acho que afinidade é diferente da pessoa ser maldosa com você. A gente [Larissa e Key] foi questão de afinidade. Ela ficou chateada porque eu botei ela no Paredão”, disse. “Mas, depois disso, a gente não ficou se jogando indiretinha, não ficou tipo 'ah, eu sou sua adversária'. Não precisa”, completou.

Larissa falando que o problema que teve com a key não foi maldade, foi só afinidade



Corta pra Key chamando ela de piranha essa noite… #BBB23pic.twitter.com/tiJpTo2m01 — Ba ᶜᵈˡ (@tuitabaa) February 8, 2023

Ainda nesta quarta-feira, 8, alguns brothers, mais especficamente o médico Ricardo 'Alface', a biomédica Paula Freitas, a médica Amanda Meirelles e Bruno Nogueira, se mostraram incomodados com a reação de Fred Nicácio com a saída de Tina. Na eliminação que ocorreu nesta terça-feira, o doutor Fred estava visivelmente emocionado e chorou bastante após Tina deixar a casa mais vigiada do Brasil.