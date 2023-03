BBB23: Sem piedade! Foto do filho de Fred gera punição imediata para três brothers

Foto do filho de Fred acaba gerando punição para três brothers; veja o que rolou

A produção do BBB23 não teve piedade na tarde desta sexta-feira (3) e deu uma punição tripla na casa. É que de uma vez só, eles descontaram estalecas de Fred, Marvvila e Sarah.

Isso porque as duas sisters foram até a porta do quarto do líder para poderem ver uma foto de Cris, filho de Fred. Elas não chegaram a entrar no local, mas ficaram apenas alguns segundos na área de entrada.

Elas viram a foto do pequeno e voltaram para a casa. Imediatamente os três foram punidos. Isso porque somente os brothers com a pulseira Vip podem entrar no quarto que é do líder .

"Pelo menos deu pra comprar o Poder Curinga", disse Cézar tentando consolar Sarah.

Bruna Griphao diz desconfiar de sister: ‘Mentiu muito’

Na última quinta-feira, Bruna Griphao teve uma conversa séria com Aline (41), ex-Rouge, e revelou que não consegue confiar em Key Alves (23): “Ela mentiu muito”, a loira abriu o coração com sua aliada, depois de ter descoberto algumas fake news da jogadora de vôlei dentro da casa. A cantora concordou e disse que também tinha suas suspeitas, lembrando que Key também tinha atitudes controversas com seus aliados, Fred Nicácio (35), que já foi eliminado do game.