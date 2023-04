BBB23: Sarah revela ter chegado ao seu limite: ‘Último gás’

Depois de confusão no BBB 23, psicóloga Sarah Aline declara estar em seu limite

Que a festa desta última sexta-feira, 7, o Big Brother Brasil23 rendeu diversas confusões entre os confinados restantes, principalmente envolvendo a psicóloga Sarah Aline, que acabou ficando extremamente irritada com seu aliado, o enfermeiro Cezar Black, após proteger ele de seu affair e líder da semana, o biomédico Ricardo Alface.

Já no Raio-X, a sister desabafou sobre como vem se sentindo dentro da casa mais vigiada do país nas últimas semanas. Sarah relatou que tem vivido momentos complicados, juntando forças para continuar a jogar. A psicóloga afirmou que tem que admitir que não está em seus melhores dias, mas que está bem na medida do possível.

“Estou bem, na medida do possível. Encontrando forças pra conseguir reagir. Ultimamente não têm sido meus melhores dias, meus melhores momentos nessa casa, o que é muito difícil pra mim de admitir. Mas também faz parte, se eu não admitir que eu não estou nos meus melhores momentos eu ia mentir”, começou a psicóloga.

“Tentando tirar minhas últimas forças, meu último gás pelos que eu amo. Porque, por mim, talvez eu esteja num limite absurdo. Mas vamos ver o que vai acontecer”, concluiu Sarah, refletindo que tem que continuar dentro do jogo para poder ajudar aqueles que mais ama, porém, está no seu limite.

BBB23: Sister do Quarto Deserto traçam plano e definem Monstro

Ainda durante a festa, as sisters sentaram no chão da pista de dança para decidir e planejar os próximos passos dentro do reality, definindo os detalhes para a Prova do Anjo deste sábado, 8. Elas conversaram sobre as possibilidades de voto de cada uma, principalmente para quem iriam dar o Castigo do Monstro essa semana, caso saíssem vitoriosas da Prova do Anjo.

Nesse Paredão, então, as integrantes do Quarto Deserto vão apostar suas fichas na psicóloga Sarah Aline. Enquanto falavam sobre as estratégias, Amanda diz que outra opção de voto delas já vai para a Berlinda por conta da indicação do líder. Já sobre o tão temido Castigo do Monstro, as sisters se depararam com um problema sem saber. Os brothers não sabem que a consequência do Monstro dessa semana será ser mandado direto para o Paredão. Então, enquanto levantavam as possibilidades, elas elegeram novamente Sarah para sofrer. O que elas não sabem ainda, é que quem for o Monstro, irá direto ao Paredão.