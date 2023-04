BBB23: Sarah fala sobre mensagens trocadas com Gui Araújo

Psicóloga e recém eliminada do BBB23, Sarah Aline comenta sobre mensagem inusitada que mandou para modelo antes do confinamento

Nesta segunda-feira, 17, a psicóloga e recém eliminada do Big Brother Brasil 23, Sarah Aline, falou sobre a troca de mensagens bastante inusitada que teve com o influenciador e modelo Gui Araújo antes de ser confinada. Porém, ela não sabia que a conversa iria repercutir tanto depois de sua saída da casa mais vigiada do país.

Para quem não sabe, a psicóloga teria se oferecido para cuidar dos cachorros do modelo, caso ele fosse viajar. Porém, ela achava que tinha apagado as mensagens enviadas para Gui. “Foi uma grande brincadeira! A prima dele é minha amiga, ela namora um dos meus melhores amigos”, revelou a ex-sister.

“Eu não conheci o Gui Araújo, mas sabia que ele viajava e deixava os cachorros, eu sempre quis ter cachorros... Mandei a mensagem zoando, porque é claro que ele não iria ver. Mas a ideia era mandar, tirar um print, mostrar pra ela e depois apagar a mensagem, mas descobri que não apaguei”, continuou.

“Eu mando DM e às vezes é intencional, porque sei que a pessoa não olha, mas vai que ela veja. Antes de entrar na casa, algumas eu consegui apagar, mas, por exemplo, o Gui eu não lembrava, então devem ter outros que também não lembro”, completou Sarah.

BBB 23: Ricardo Alface critica possível Top 3 com sisters do Deserto

Ricardo Alface e Domitila Barros conversaram sobre os rumos do jogo na reta final do BBB 23. No Quarto do Líder, o biomédico e a ativista comentaram sobre a possibilidade de Top 4 só com as sisters do Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.

A modelo afirmou acreditar ser um "absurdo" se a final for apenas com as integrantes do Deserto. "Entender agora que, se pá, é um Top 5 só do Deserto é, pra mim, muito absurdo, por tudo que passei nesse jogo. É muito absurdo! Querendo ou não, nós somos agora aliados, mas você, originalmente, é do Deserto. Se volta Larissa e Amanda, é um Top 5 só do Deserto. Se volta, por exemplo, eu e Larissa, é um top 5 Bruna, Larissa, Aline, eu e você. Se volta eu e Amanda, aí é Bruna, Aline, Amanda, eu e você. É um top 5 muito longe de tudo que podia imaginar", disse ela.

