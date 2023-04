BBB23: Sarah desconfia de comportamento de Alface: ‘Afrontoso’

Psicóloga Sarah Aline assume dúvida sobre Alface e desaprova o jogo do affair no BBB23

Durante uma conversa com o médico Fred Nicácio no Big Brother Brasil 23, a psicóloga Sarah Aline revelou que está em dúvida sobre algumas atitudes do seu affair, o biomédico Ricardo Alface, dentro do jogo. Na opinião da sister, o namorado deveria ter colocado as sisters do Quarto Deserto no Paredão antes de um integrante do Quarto Fundo do Mar.

“Quando ele vem aqui, entra e filma uma conversa entre a gente... Para expor o Cezar, expor a Domitila... Porque foi a Domi também. E ele ainda diz que não vota na Domi. Qual a intenção disso? Para mim, e eu já falei isso, ele vota em você [Domitila] antes de votar na Bruna. Acho mesmo. Se ele tem melhores intenções com aquelas quatro do que com qualquer pessoa aqui no quarto, não tem perspectiva a partir daí”, apontou Fred.

“Eu sei que ele falou que a intenção dele era para brincar, na brincadeira. Para mim, pareceu afrontoso. Mas eu prefiro questionar melhor, para ele, as intenções dele para comigo”, começou a psicóloga. “Por mais que as intenções dele com o resto da casa sejam importantes pro jogo. Mas hoje, numa terça de Paredão, eu só consigo questionar as intenções comigo... Mas amanhã é outro dia, vou ter que olhar e colocar minhas opiniões”, completou Sarah.

Sarah revela seu pódio

Na madrugada desta terça-feira, 11, Sarah Aline abriu o jogo após as tensões do Jogo da Discórdia no BBB 23. Em conversa com seus aliados do Quarto Fundo do Mar, Fred Nicácio e Domitila Barros, a sister revelou seu pódio no jogo e comentou sobre suas prioridades.

"Hoje pra mim, sendo muito sincera com vocês, na conjuntura da casa eu tenho vocês e o Facinho [Ricardo] ainda no mesmo lugar", começou dizendo. "Talvez ele, eu não vá conseguir ajudá-lo 100%, como ele agora também pode ser que ele não consiga me ajudar 100% porque a gente tem discordâncias de jogo latentes, entendeu?", refletiu a sister. E completou: "[...] O meu posicionamento de jogo, que eu já tinha verbalizado com o Facinho, vocês são as pessoas que eu não vou até onde minha mão alcança, eu consigo ir um pouco mais."

