BBB23: Sarah desabafa após descobrir que Paula ainda tem interesse em Ricardo

Depois de descobrir que Paula espera Ricardo fora do BBB23, Sarah manda a real sobre relação: "Não quero um lugar que não é meu”

Os confinados do BBB 23 estão repensando suas escolhas depois de receber informações externas com a repescagem de Larissa (24) e Fred Nicácio (35). Sarah Aline (25) chegou até a refletir sobre sua relação com Ricardo (30), após descobrir que Paula Freitas (28), quarta eliminada do reality, mantém o interesse no brother fora da casa mais vigiada do Brasil.

Tudo começou quando Larissa contou que Paula gostou de ver o biomédico com a psicóloga, mas que se fosse escolhida para a repescagem, ainda investiria na relação, já que os dois chegaram a ficar antes de sua eliminação. Além disso, a biomédica também mandou um recado e disse que espera Ricardo fora da casa.

Em uma conversa sincera com o biomédico, Sarah abriu o jogo sobre a descoberta: "Eu respeito muito a Paula, sabe? Muito. Não sei por que, mas eu gosto muito dela desde o começo, sabe. Eu sei porque, porque ela é incrível. Então eu também fiquei muito bolada em imaginar que ela poderia estar chateada comigo”, confessou.

Em seguida, a psicóloga desabafou sobre sua relação com o brother: “Foi o que eu falei, eu não quero um lugar que não seja meu", disparou. Sarah ainda disse que pretende conversar com Fred Nicácio para ver se consegue obter mais informações e entender o posicionamento da ex-confinada.

💬 Sarah Aline fala sobre Paula:



''Eu respeito muito a Paula, sabe? Muito (...) fiquei muito bolada em imaginar que ela poderia estar chateada comigo. Foi o que eu falei, eu não quero um lugar que não seja meu" 👀



➡ https://t.co/LSwjVYxuRq#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/RASdVbu7Og — Big Brother Brasil (@bbb) March 24, 2023

Sarah Aline e Ricardo agitam o edredom na madrugada

Antes de descobrir as informações externas, Sarah Aline e Ricardo viviam em clima de romance. Na quarta-feira, 22, o casal chegou a trocar carícias embaixo do edredom, agitando a madrugada na casa mais vigiada do Brasil.

Além do momento picante, o biomédico chegou a se declarar para a psicóloga com uma música apaixonante. “Você é assim, um sonho para mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você...”, afirmou ele, cantarolando a canção de Tribalistas.