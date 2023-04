BBB23: Sarah critica duramente sister: ‘Intromete em brigas’

Psicóloga Sarah Aline detona sister durante conversa no BBB 23

Nesta quinta-feira, 6, a psicóloga Sarah Aline resolveu detonar a atriz Bruna Griphao dentro do confinamento do Big Brother Brasil 23. Sem poupar críticas, a sister mostrou que o reality show continua fervendo e com brigas a todo vapor.

Após o médico Fred Nicácio entregar uma fala da cantora e ex-Rouge Aline Wirley sobre a atriz, Sarah começou a refletir sobre o estilo de jogo da famosa, afirmando que ela só ganhou destaque dentro do confinamento pois se intromete em brigas que não são dela.

“Em questão de game, foi até o que ela me acusou… mas a Bruna só encarou o mais difícil aqui, que é o Paredão, uma vez também”, apontou Sarah Aline. “Ela se intromete nas brigas que não são dela… e traz a maneira Bruna de reagir… Foi sobre os gritos… Mas, de jogo também, a única vez que ela enfrentou um embate foi uma vez que ela foi para o Paredão. Ela foi levar o monstro pela primeira vez quando o Ricardo puxou a Larissa e Bruna agora…”, continuou a psicóloga.

“Teve um VT que a Aline e a Amanda falaram como elas veem a Bruna de um pinscher raivoso, e darem uma plaquinha de protagonista sobre atitude de jogo, ela se meter em condições de briga, também não é estratégia de jogo”, falou, citando um VT que Aline e Amanda falaram sobre como veem Bruna na casa. Sarah ainda questionou a atitude da atriz e como ela se tornou protagonista no reality pela visão do público. “Por que uma pessoa se torna protagonista por isso?”, questionou.

Sonho macabro

Na tarde desta quinta-feira, 6, Ricardo assustou Sarah Aline ao revelar que sonhou com o ex-atendente de farmácia Bruno Nogueira, mais conhecido como Gaga, que desistiu do confinamento do Big Brother Brasil 23. Alface contou que teria visto o ex-colega de confinamento na casa mais vigiada do país de uma forma diferente, e, por conta disso, acordou bastante assustado. "Como se ele estivesse morto", revelou o biomédico para sua affair. "O Tadeu [Schmidt] conversava com ele para acalmar ele, falava: 'Agora você pode partir, fica tranquilo'. Do nada quando eu olhava para o Gaga ele se transformava, ficava bem feliz, vinha na minha direção e sumia", acrescentou ele.

