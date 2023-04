BBB23: Sarah Aline trai e expõe aliado para sisters: ‘Morrendo de medo’

Psicóloga Sarah Aline decide trair e expor aliado do BBB 23 para rivais do Quarto Deserto

Nesta última sexta-feira, 7, parece que o clima do Big Brother Brasil 23 continua não muito bom, chegando a ter até lavação de roupa suja! A psicóloga Sarah Aline decidiu entrar em um embate com o enfermeiro Cezar Black sobre alguns assuntos inacabados, mas acabou entregando o aliado para as sister do Quarto Deserto, rivais do Quarto Fundo do Mar.

Enquanto os confinados da casa mais vigiada do país aguardavam pelo início da festa do dia, a sister começou a conversar com o enfermeiro, rebatendo uma acusação feita previamente pelo próprio aliado dentro do jogo. Bastante revoltada, Sarah desabafou sobre Cezar ter declarado que nenhum dos confinados lhe daria imunidade se por acaso ganhassem a Prova do Anjo.

Sarah, que brigou com seu affair dentro da casa, o biomédico Ricardo Alface, justamente por querer fazer isso, decidiu colocar Black contra a parede ao revelar que essa era exatamente a sua estratégia dentro do BBB 23. “Black, deixa eu te falar uma coisa? Você falou que todo mundo sugestivamente não te daria o Anjo. Saiba que ontem, tive uma briga universal com [Ricardo] Alface na madrugada inteira, porque eu disse que se pegasse o Anjo te imunizar”, revelou a psicóloga.

“Quando você fala que você só não vota nele e vota na gente porque você sugere que o que ela falou pra você é o que eu penso, aquelas duas horas que eu fiquei te ouvindo foram em vão”, continuou Sarah, apontando que teria ficado chateada com o enfermeiro por ele basear seus sentimentos nos sentimentos de outros participantes.

Então, Sarah Aline entregou o próprio aliado para as rivais, a médica Amanda Meirelles, a cantora e ex-rouge Aline Wirley, a atriz Bruna Griphao e a professora de educação física Larissa Santos, revelando uma conversa que o Fundo do Mar na qual Cezar detonava as integrantes do Deserto, revelando que ele teria medo das sisters.

“Ontem o Black estava falando que tudo que vocês falam sobre ele é pipipi, machismo, machismo, machismo, então agora ele vai sentar ali com vocês porque é mais fácil, mas, ontem, ele estava morrendo de medo de você ter gritado com ele”, disparou a psicóloga.

“Ontem você ter gritado com ele, falado que ele foi machista quando ele mandou você calar a boca, ele tava morrendo de medo, ele falou: agora pra elas tudo vai ser machismo, machismo, machismo. Só isso! Essa é a minha contribuição sobre essa situação, saiba que ontem briguei com ele que me defende porque eu falei: se eu ganho o Anjo e imunizo o Black? Tá, só isso, porque agora tô sem paciência”, finalizou Sarah.