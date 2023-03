BBB23: Sarah Aline se desentende com Marvvila: "Tem que ceder”

Após a festa do BBB 23, as sisters se reuniram com Gabriel Santana na cozinha da Xepa e conversam sobre possíveis votos para o próximo paredão

Após uma noite intensa de festa dentro da casa mais vigiada do Brasil, Sarah Aline e Gabriel Santana estavam na cozinha da Xepa conversando sobre jogo e as possibilidades do próximo paredão.

O ator faz um alerta para sister, e diz que ela está em risco de cair no Paredão. Ele conta que pensou que apenas ele e Marvvila estivessem ‘na reta’, mas recebeu a informação de que Sarah Aline pode acabar na berlinda do BBB 23 também.

A sister diz que Ricardo já tinha comentado isso com ela antes, e não ficou surpresa com a informação trazida por Gabriel Santana.

Marvvila se junta aos dois para participar da conversa. Gabriel então fala sobre um papo que teve com Fred, o ator diz que o jornalista deixou claro que gostaria de proteger Marvvila e, de acordo com Gabriel, ele estaria priorizando pessoas do grupo adversário antes de alguns dos membros de seu próprio quarto.

Sarah Aline discorda: “Não, ele não está me priorizando. Tanto é que ele ficou a festa toda hoje convencendo o Alface [Ricardo] que ele tem que priorizar as pessoas do quarto antes de priorizar qualquer pessoa de fora. E ele falou isso principalmente relacionado a mim” , opina.

Em seguida, a sister lembra de um momento passado em que teve que votar em alguém que ela não queria. “O que me deixa mais triste é que eu só me ferrei porque eu quis votar com vocês na mami [Aline Wirley] e eu sou sempre a única pessoa que fala que não quero votar em alguém e eu sou sempre a pessoa que tem que ceder”

O clima entre eles começa a esquentar, e a psicóloga aumenta o tom de voz. Se virando para Marvvila, ela opina: “Você cedeu a Amanda, o que você sente pela Amanda? Nada. Cedeu o Sapato. Até ontem você votava no Sapato, hoje vocês são melhores amigos”. As duas se estranham, e Marvvila diz que a sister está interpretando a situação de forma errada.