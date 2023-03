BBB23: Sarah Aline se desentende com aliados

'Fui grossa, sim', disse Sarah Aline ao se desentender com os brothers na cozinha do Big Brother Brasil

O clima está tenso entre os brothers! Nesta segunda-feira, 27, na cozinha da casa do BBB 23, Sarah Aline se desentendeu com seus aliados, Gabriel Santana (23) e Marvvila. A psicóloga e o ator questionam a cantora sobre afazeres da casa e Marvvila faz uma reclamação. O ator, então, ironizar a situação:

"Vá relaxar e dormir um pouco enquanto seus humildes servos arrumam a cozinha, porque é nossa obrigação e não sua", e a cantora dispara: "Não tô gostando dessa brincadeira, é sério".

Pouco depois, Sarah Aline começa a lavar a louça na cozinha VIP e, no momento em que sai da pia, Marvvila ocupa o lugar:

"Nossa, mas que coisa chata. Chato, chato, chato. Não pedi pra você fazer Marvvila... Porque você tava ali reclamando e chegou aqui de cara feia. Eu estava lavando", dispara Sarah Aline.

Gabriel Santana indica que a sister ajude a aliada: "Vai secando aqui a louça, Sarah. Pegou um ar desnecessário hein... Foi só excesso de boa vontade das duas, pelo amor de Deus".

Minutos depois, na área externa da casa, a Líder conversa com Ricardo sobre o desentendimento na cozinha: "Fui grossa, sim com eles, eu reconheço, depois eu vou pedir desculpa. Mas não dá, a convivência nesse nível de dia já fica insustentável, porque tem coisas que fico tolerando desde o início. Não tem o que fazer", explica a sister.

Gabriel Santana faz surpresa romântica para rival

Gabriel Santana e Bruna Griphao (24) disputam a estadia na casa mais vigiada do Brasil ao lado de Aline Wirley (41). Mas apesar do paredão, o ator provou que pretende manter o clima de romance com a atriz no BBB 23.

Durante a tarde, Bruna tirava um cochilo no Quarto Deserto, quando Gabriel Santana decidiu surpreender a sister e deixou uma flor lilás em sua cama. Sem acordá-la, ele deixou o quarto em silêncio e não falou nada sobre seu gesto romântico.