BBB23: Sarah Aline revela problema de saúde dentro do reality

Psicóloga Sarah Aline diz estar acordando mal todos os dias por conta de problema de saúde no BBB23

A psicóloga Sarah Aline revelou no confinamento do Big Brother Brasil 23 que não vem se sentindo muito bem. Nesta terça-feira, 28, a sister relatou para a Miss Alemanha Domitila Barros que está acordando todos os dias com febre e que sua imunidade não está das melhores.

“O bom é que minhas aftas todas já fecharam, mas eu acordei com 38º de febre. Mas eu percebi que eu sempre acordo assim, todo dia”, revelou a psicóloga, enquanto conversava com a aliada na área externa da casa mais vigiada do país.

Há algum tempo Sarah Aline reclama de seu estado de saúde. Enquanto foi líder, ela chegou a bater 39,7º de febre, preocupando a equipe médica do reality show da Rede Globo. Ela tem recebido atendimento e hoje passou no confessionário para receber ajuda e tomar remédios.

Eita!

Ainda nesta semana, Bruna teve que buscar atendimento médico na casa mais vigiada do Brasil pois estava usando um item de higiene de uma forma errada. A atriz deu a entender que estava usando um lenço com alvejante para limpar sua região íntima quando ia ao banheiro. Porém, o lenço está no local para fazer a higienização do próprio banheiro.

