BBB23: Sarah Aline passa mal ao descobrir possível repescagem

Psicóloga Sarah Aline fica muito nervosa ao ver imagem de Casa do Reencontro do BBB 23 e passa mal

Nesta quarta-feira, 22, após um grande erro da produção do Big Brother Brasil 23, os brothers que restaram no confinamento da casa mais vigiada do país descobriram sem querer que está havendo uma repescagem. Ao ver imagens da Casa do Reencontro, a psicóloga Sarah Aline não recebeu bem as informações do que estaria acontecendo.

Primeiro, a descoberta foi feita pela atriz Bruna Griphao e pela médica Amanda Meirelles, que ao usar os cards no Quarto do Líder, acabaram vendo sem querer uma câmera na Casa do Reencontro onde mostravam os ex-participantes a espera do veredicto do público sobre quem deveria voltar.

As duas, então, espalharam para a casa o que estava acontecendo e o Big Boss foi obrigado a confirmar para os brothers que sim, está havendo uma repescagem. Com os ânimos à flor da pele, Sarah acabou não aguentando e passou mal. “Estou tentando assimilar apenas gente. Fiquei muito nervosa vendo isso”, disse a psicóloga.

Sarah já havia concordado com seu affair, o biomédico Ricardo Alface que se fosse verdade (no momento eles ainda não haviam sido apresentados às imagens), eles apertariam o botão da desistência pois não acham justo alguém voltar do mundo externo.

“Estou assustada. Só isso”, completou Sarah, enquanto os brothers tentavam acalmá-la, amparando a psicóloga sentada no sofá, visivelmente abalada com a revelação. Por fim, os brothers receberam um cooler cheio de bebidas para se distraírem.

Sarah Aline ficou bastante nervosa após ver as imagens da Casa do Reencontro do #BBB23pic.twitter.com/6mjrLmausJ — Tracklist (@tracklist) March 22, 2023

BBB 23: Bruna Griphao e Amanda descobrem Casa do Reencontro

A descoberta aconteceu após uma falha da produção, quando a atriz decidiu usar um card do Quarto do Líder, que dá acesso às câmeras dos cômodos do reality show. As duas sister acabaram vendo alguns ex-participantes reunidos e questionaram a situação. "Você está entendo o que aconteceu aqui agora?", questionou Griphao. "Parece que eles estão em outro lugar", respondeu Amanda, que também não estava entendendo a situação.