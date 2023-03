BBB23: Sarah Aline e Ricardo Alface expõem planos para fora da casa

Psicóloga Sarah Aline e biomédico Ricardo Alface revelam quais os planos para depois do BBB 23

O mais recente casal do Big Brother Brasil 23, formado pela psicóloga Sarah Aline e o biomédico Ricardo Alface, acabaram sendo questionados pelos amigos sobre os planos que possuem para quando saírem do confinamento da casa mais vigiada do país.

A médica Amanda Meirelles brincou com os dois e perguntou sobre quais são as possibilidades de terem uma casa, dois filhos e um cachorro. Enquanto estavam no quarto Deserto, Sarah e Ricardo revelaram que preferem deixar as coisas acontecer naturalmente, sem se pressionar.

Os pombinhos ainda confirmaram que já chegaram a conversar sobre o assunto, mas que decidiram não planejar o futuro detalhadamente, deixando as coisas mais em aberto. “A gente acha melhor deixar o futuro para o futuro”, disse a psicóloga.

“Não queremos colocar muita expectativa. Queremos deixar as coisas rolarem naturalmente. Se tiver que ser, será”, disse Ricardo, enquanto Amanda insistia que eles estavam na casa há muito tempo, mas sendo corrigida por Sarah que afirmou que eles só ficaram há duas semanas. “Exatamente. A gente prefere deixar o futuro para o futuro mesmo”, concordou Sarah, com o amado.

Bruna desabafa: ‘Senti algumas coisas negativas’

Bruna e Domitila Barros tiveram um encontro especial na noite da última segunda-feira, 20. Mas o prato principal foi a torta de climão, já que as duas precisaram discutir os atritos da relação. Na manhã desta terça-feira, 21, a loira abriu o jogo e revelou quais foram suas impressões após a intensa conversa que teve com a ativista.

Durante o Raio-X, Bruna surgiu tranquila e relatou a noite diferenciada acompanhada da rival: "Ontem foi Jogo da Discórdia, foi uma dinâmica que a gente não estava esperando. E, como a gente sempre fala aqui dentro, se fosse roteirizado, não seria tão perfeito. Acabou jantando eu e Domitila", a loira explicou que se surpreendeu com a dinâmica.

Para surpresa de todos, Bruna também destacou que a conversa não foi de todo mal: "A gente acabou estendendo uma conversa do Jogo da Discórdia. Por coincidência, destino, Deus, universo, pelo que vocês prefiram acreditar. E foi uma conversa... não vou dizer 'incrivelmente boa', mas acho que foi uma conversa necessária”, pontuou.

