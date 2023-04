BBB23: Sarah Aline é punida pela produção após pegação na cama: "Perdi"

Sarah Aline é punida pela produção; clima esquentou e sister foi repreendida após quebrar regra

A sister Sarah Aline passou por uma situação controversa no início da manhã desta sexta-feira, 7, no BBB23. É que ela acabou quebrando uma regra do programa após protagonizar cenas quentes com Ricardo Alface.

Os dois trocavam carícias quando a participante resolveu falar algo que apenas o rapaz pudesse ouvir, fora dos microfones. "Eu tenho medo. Não sei se eu quero falar, eu queria que você soubesse, só não o Brasil, esse é o problema", disparou ela.

Ela então teve uma atitude ousada e cochichou o que queria dizer em segredo no ouvido do biomédico. Como já esperava, a produção puniu Sarah Aline imediatamente. "Perdi estalecas", reclamou ela.

A punição aconteceu porque não é permitido em hipótese alguma falar sem que os microfones captem o áudio. Caso isso aconteça, os participantes são punidos imediatamente pela produção do programa.

Sonho macabro

Na tarde desta quinta-feira, 6, Ricardo assustou Sarah Aline ao revelar que sonhou com o ex-atendente de farmácia Bruno Nogueira, mais conhecido como Gaga, que desistiu do confinamento do Big Brother Brasil 23.

Alface contou que teria visto o ex-colega de confinamento na casa mais vigiada do país de uma forma diferente, e, por conta disso, acordou bastante assustado. "Como se ele estivesse morto", revelou o biomédico para sua affair.

"O Tadeu [Schmidt] conversava com ele para acalmar ele, falava: 'Agora você pode partir, fica tranquilo'. Do nada quando eu olhava para o Gaga ele se transformava, ficava bem feliz, vinha na minha direção e sumia", acrescentou ele.

