BBB23: Sarah Aline e Amanda comentam sobre jogo em grupo no reality: “Justo”

As sisters Sarah Aline e Amanda conversaram sobre o jogo em grupos que está acontecendo no BBB 23 e deram suas opiniões sobre a situação

Nesta terça-feira, 7, algumas horas antes do terceiro Paredão do BBB 23, só se fala em estratégia na casa mais vigiada do Brasil. As sisters Sarah Aline e Amanda conversaram sobre jogo na varanda.

A psicóloga e a médica comentaram sobre o jogo em grupos que vem acontecendo nestas primeiras semanas de reality, e se acreditam que esta forma de competir via durar.

“É uma coisa que eu fico pensando, a gente tá vendo que as estratégias em grupo estão acabando, se diminuindo. Mas ainda não tem ninguém que bate no peito e diz: ‘vou jogar sozinho’, porque a gente sabe que vai os dois [grupos em cima da pessoa]”.

Amanda discordou, pois acredita que existam participantes com a coragem de quebrar com os grupos: “Ah, mas tem gente, eu vou falar que tem gente”. Sarah, que já se disse disposta a se desfazer do seu grupo em outra conversa, disse em tom de brincadeira: “Me chama que eu vou junto”.

“Eu tô falando pra você, eu acho que vai chegar uma hora que as coisas elas vão... E eu acho que vai ser essa semana. Porque eu vejo que tá todo mundo assim”, disse a médica enfatizando que os participantes do reality já estão incomodados com a dinâmica de jogarem em grupos.

Amanda ainda adicionou: “Tem pessoas que já não se sentem confortáveis”. Sarah concordou: “E com diversas justificativas. E foi uma coisa que eu falei no Jogo da Discórdia, o Jogo da Discórdia ele pede para que a gente traga situações que aconteceram naquele momento ou situações que aconteceram em outros momentos mas não foram terminadas com pessoas que você tem convivência”.

A psicóloga então comentou sobre seu incômodo com os grupos formados na casa em situações como no Jogo da Discórdia: “Eu sinceramente tenho muita dificuldade em chegar lá de dar plaquinhas para pessoas que não são do meu time [grupo] porque as pessoas que eu tenho conversas difíceis, conversas de jogo são conversas difíceis, são do mesmo grupo. E eu não posso chegar lá e meter alguma coisa neles por questão de ‘ah, incoerência’”.

Amanda então apoiou Sarah Aline, que no Jogo da Discórdia desta última segunda-feira, 6, deu uma plaquinha de “fraco” para Cristian que é do seu grupo. “Eu não julgo o que você fez. Pelo contrário, tiro o chapéu. Por que o que acontece? A gente acha que está vivendo dois grupos, a gente esquece que tá todo mundo lá fora vendo a gente individual”, opinou a médica.

Assédio?

Ainda nesta terça-feira, uma polêmica se instaurou nas redes sociais por conta de uma atitude de Paula no Quarto Deserto.

Antônio "Cara De Sapato" trocava sua cueca e puxava a camiseta que vestia para baixo a fim de não ficar nu no meio do quarto. Porém, Paula tentou puxar a camiseta para cima.