BBB23: Sarah Aline desabafa sobre egoísmo de integrantes do Quarto Fundo do Mar

Irritada, a sister Sarah Aline decide desabafar sobre egoísmo de brothers do Quarto Fundo do Mar

Nesta segunda-feira, 6, a sister Sarah Aline mostrou que nem tudo são flores no Quarto Fundo do Mar. Muito irritada, ela decidiu desabafar e se mostrou de saco cheio com as dinâmicas do grupo rival do Quarto Deserto.

Durante uma conversa com Amanda, Sarah disse que não consegue encontrar espaço no grupo para se impor, ainda mais quando surgem decisões importantes, como em quem vai ser o alvo dos votos para o paredão.

“O que me deixa chateada é o que o game está me apresentando hoje. A única coisa que eu tenho para dar é minha cara, para dar e para bater. Domingo e terça-feira são os dias que eu não consigo falar”, disse a sister. “Eu não consigo chegar e peitar mais sete pessoas. Essa é uma coisa que mais me bitola, eu fico triste. Infelizmente essa divisão, que foi natural, aconteceu por conta das duplas e dos quartos, me deixa sem esse privilégio”, completou.

Desabafo!

Ainda nesta segunda-feira, Larissa desabafou com Amanda sobre uma atitude de Antônio “Cara de Sapato” que a incomodou. “Eu queria botar o arroz para cozinhar e ele o tempo inteiro se metendo”, revelou a professora de Educação Física sobre a situação na cozinha.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!