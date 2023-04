BBB23: Sarah Aline debocha de críticas no Jogo da Discórdia: “Fazer o quê?"

Rainha do deboche! Sarah Aline surge tranquila e rebate críticas que recebeu durante o Jogo da Discórdia do BBB23

Sarah Aline (25) decidiu soltar o verbo sobre as confusões que aconteceram no Jogo da Discórdia do BBB23 durante seu Raio-X nesta terça-feira, 04. Mas se engana quem pensa que a sister se estressou com a situação! Completamente calma, a psicóloga refletiu sobre as tretas e até debochou de algumas críticas que recebeu, sem citar nomes.

Focada, Sarah iniciou seu vídeo diário lembrando que duas de suas aliadas estão emparedadas: "Gente, por favor, deixa a Marvvila ficar aqui no programa, comigo. Vai ser muito bom. A Domitila também", a psicóloga pediu apoio para as amigas e em seguida, começou a falar sobre a noite de tensão na casa mais vigiada do Brasil.

"Outra coisa que eu queria falar sobre o Jogo da Discórdia de ontem: muitas coisas foram ouvidas. Várias eu consegui absorver, mas, ao mesmo tempo, discordar, né? Eu sempre falo que, se eu estou num lugar e não tenho crítica alguma sobre ele ou sobre as pessoas, eu estou no lugar errado", Sarah iniciou sua reflexão.

Ela ainda alfinetou os rivais: “Ontem eu ouvi várias coisas, e, toda vez que eu tenho que me defender aqui dentro, as pessoas encaram como se eu fosse uma nova pessoa”, e debochou: “A culpa não é minha que, durante os 78 dias que a gente está aqui, elas decidiram gostar de mim. E eu tinha que fazer o quê?", disse em tom de ironia sobre algumas críticas.

Para finalizar, Sarah disse que as tretas não a abalaram: “Eu já falei aqui no Raio-X que isso me incomodava, sabia que eu tinha a maioria dos 'corações' da casa , mas que isso não diria nada, até porque não tem nenhuma compreensão quando eu tento me defender. Mas eu estou super bem", concluiu o vídeo.

BrunaGriphao (24) não manteve a mesma tranquilidade que Sarah Aline em seu Raio-X nesta terça-feira, 03. A loira fez questão de alfinetar a psicóloga depois que as duas tiveram um bate-boca no Jogo da Discórdia: “Eu tentei falar, e a Sarah disse que eu não escutava; aí eu tentei escutar, e ela ficou falando 10 minutos umas palavras muito difíceis”, a atriz reclamou.