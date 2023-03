BBB23: Sarah Aline cobra Marvvila em relação a voto: 'Você pode ceder por mim'

Sarah Aline conversou com a cantora em relação a voto em Fred

Sarah Aline e Marvvila estavam conversando sobre jogo e futuras opções de voto. No papo, a psicóloga diz que não concorda com membros do Quarto Fundo do Mar, e cobra um posicionamento da cantora sobre um possível voto em Fred, que disse ter defendido Marvvila ao colocar Sarah Aline no Paredão.

"Não vou jogar com o Cezar e com a Domitila, eu também não concordo com as coisas que eles falam. Semana que vem eu vou querer votar no Fred, você vai votar nele? Não vai", dispara Sarah.

Marvvila rebate a pergunta com outra, indagando se Sarah Aline votaria nos ex-aliados do Quarto Fundo do Mar: "Você vota no Cezar também? Eu tô inteiramente contra o Cezar e as pessoas que estão contra mim", diz a sister.

"Eu não tenho problema de votar nele. Eu também não concordo com muita coisa. Mas é isso que estou querendo dizer, a primeira vez que você pode ceder por mim você ainda não cedeu. Então é o que eu fico pensando, nas próximas coisas que vão acontecer, eu já tenho essa expectativa... Isso não quebra nossa amizade, mas eu sei que vai acontecer isso, prefiro já pensar do que me frustra", explica Sarah Aline.

Sarah Aline continua detonando Fred após briga no Jogo da Discórdia

Sarah Aline continua irritada com Fred após ter sido indicada por ele ao paredão e também por causa da briga deles no Jogo da Discórdia.

Em um desabafo com Ricardo, ela contou que não se arrepende de ter enfrentado o brother e deu a entender que não deixar essa nova rivalidade de lado. Ela contou que não se arrepende de sua atitude durante o Jogo da Discórdia, quando decidiu enfrentá-lo por tê-la colocado no paredão sem a chance da prova bate-volta.

“Se todas as vezes que eu for pro paredão, isso me desesperar, eu vou fazer isso”, disse ela. Então, ela disparou contra Fred. “Mas agora quem vai se desesperar aqui dentro vai ser ele”, contou.